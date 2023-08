Diana sucht einen Lebensretter

Von: Emily Spanel

Diana aus Wehretal ist an Leukämie erkrankt. Die Krankheit macht ihr einen normalen Alltag in ihrer geliebten Natur unmöglich. © privat/nh

Die leukämiekranke Wehretalerin Diana braucht einen Stammzellspender. Eine besondere Aktion soll ihr bei der Suche helfen...

Wehretal – Diana (Nachname der Redaktion bekannt) aus der Gemeinde Wehretal ist 49 Jahre alt, lebensfroh, hilfsbereit – und akut an Leukämie erkrankt. Sie ist dringend auf eine Stammzellspende angewiesen, um zu überleben.

Da die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ bislang erfolglos geblieben ist, setzen Dianas Familie und Freunde nun alle Hebel in Bewegung, um zu helfen. Gemeinsam mit der DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) organisieren sie eine Online-Rettungsaktion.

Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich über dkms.de/diana ein Registrierungsset nach Hause bestellen – und so vielleicht zum Lebensretter werden.

Ende Juni erhielt Diana die Diagnose akute lymphoblastische Leukämie. Ein Schlag für die ganze Familie. „Mit der Diagnose ist unsere Welt zusammengebrochen“, sagt ihr Ehemann Marc. Seitdem bestimmt die Krankheit den Alltag des Paares. „Wir sind dankbar über die Unterstützung unserer Familie und Freunde, denn ohne sie wäre der Alltag nicht zu bewältigen“.

Ihre Freizeit verbringt Diana am liebsten mit ihren Haustieren oder im Stall bei ihren beiden Pferden. Durch ihre Krankheit ist aber auch das aktuell kaum mehr möglich.

Um wieder gesund zu werden, benötigt Diana eine Stammzellspende. Sie kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist.

Freundin Luisa, die ihr Pferd im gleichen Stall wie Diana untergebracht hat, sagt: „Obwohl ich Diana und ihre Familie noch nicht so lange kenne, fühlt es sich an, als wenn es Schicksal gewesen ist, sie kennenzulernen. Ich habe im vergangenen Jahr so viel Hilfsbereitschaft von ihnen erfahren, dass ich nun mit der Aktion etwas zurückgeben will. Ich bin sehr dankbar, dass Diana nun ein Teil meines Lebens ist und wünsche mir, dass sie ganz bald wieder bei ihren Pferden sein kann.“

Die Unterlagen, die für eine Registrierung benötigt werden, können mit wenigen Klicks über dkms.de/diana nach Hause bestellt werden.

„Die Registrierung geht einfach und schnell“, sagt Laura Tielkes von der DKMS. „Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einwilligungserklärung kann jeder nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend per Post zurücksenden, damit die Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.“

Spender, die sich bereits in der Vergangenheit registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen.

Besonders wichtig ist es, dass die Wattestäbchen nach dem erfolgten Wangenschleimhautabstrich zeitnah zurückgesendet werden. Erst wenn die Gewebemerkmale im Labor bestimmt wurden, stehen Spender für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung.

„Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme jeder Spenderin oder jeden Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen“, erklärt Laura Tielkes.

Weitere Informationen, Hinweise und Spendenkonten gibt es im Internet unter der Adresse dkms.de

(Emily Hartmann)