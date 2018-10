Friseurhandwerk auf dem Vormarsch Auszubildenden steht die Welt offen

Das Friseurhandwerk bietet mit seinen möglichen Spezialisierungen eine große kreative Vielfalt.

Die Basis bildet dabei eine dreijährige duale Ausbildung, in der das Wissen wechselweise in der Berufsschule und im Ausbildungsbetrieb vermittelt wird. Vier zusätzliche überbetriebliche Unterweisungen durch die Friseur-Innung ergänzen die Ausbildung perfekt. Peter Dilcher ermöglicht „seinen“ Berufsanfängern zudem einen der Ausbildung voran gestellten dreimonatigen Lehrgang an der privaten Friseurfachschule Meininghaus in Forchheim.

Hier wird den Schülern das gesamte Spektrum des Friseurhandwerks vermittelt. Davon profitiert in erster Linie der Kunde.

+ Kimbaly Waßmann Aber natürlich auch der Auszubildende und der Ausbildungsbetrieb, der die Auszubildenden von Anfang an gezielt im täglichen Ablauf einsetzen kann, keine Berufsabbrecher befürchten muss und auf diese Weise gute Fachkräfte gewinnt! Die Auszubildenden selbst sind super motiviert und beginnen die Ausbildung im Salon entsprechend selbstbewusst und Kunden-sensibilisiert. Die freudige Ungeduld, das erlernte Wissen bald möglichst am „lebenden Objekt“ anzuwenden, ist für alle Beteiligten eine Bereicherung.