Eschwege und Mühlhausen bewerben sich gemeinsam für Forschungszentrum

Von: Tobias Stück

Stellten ihre gemeinsame Bewerbung in Katharinenberg vor: „Nur eine deutsch-deutsche Bewerbung kann dem Thema gerecht werden“, sagen Oberbürgermeister Dr. Johannes Bruns (rechts) und Alexander Heppe. © Tobias Stück

Katharinenberg – Die Partnerstädte haben sich an historischer und symbolkräftiger Stelle getroffen. Am Grenzübergang Katharinenberg waren Deutschland und Europa bis zum 12. November 1989, 11.30 Uhr, geteilt.

Weil Eschwege und Mühlhausen gemeinsam ein lebendiger Beweis für die Deutsche Einheit sind, haben sich Mühlhausens Bürgermeister Dr. Johannes Bruns und sein Eschweger Amtskollege Alexander Heppe diesen Ort ausgesucht, um ihre Bewerbung für das „Zukunftszentrum für deutsche Einheit und europäische Transformation“ abzugeben.

Das Zukunftzentrum

Hinter dem sperrigen Titel verbirgt sich eine lobenswerte Initiative. Die Bundesregierung hat den Neubau eines Forschungszentrums (siehe Artikel unten) geplant, das sich mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Deutschen Einheit und daraus resultierender Ergebnisse für Veränderungen in Europa und insbesondere Osteuropa befassen soll. „Seit dem Beginn des Ukraine-Konflikts hat dieses Projekt im Frühjahr eine ganz neue Bedeutung bekommen“, sagt Heppe.

Ganz besonders, so die Idee der Bundesregierung, sollen die Leistungen der Menschen aus Ostdeutschland für die friedliche Revolution von 1989/1990 gewürdigt werden. Der Schwerpunkt soll auf den Erfahrungen und Belastungen der ostdeutschen Bevölkerung seit der Wiedervereinigung liegen, heißt es weiter. Deswegen werde auch ein Standort in Ostdeutschland von der Bundesregierung favorisiert.

Die Bewerber

Die beiden Handelszentren Eschwege und Mühlhausen verbindet eine jahrhundertelange Freundschaft. Nach dem Mauerfall – noch vor der Wiedervereinigung – begründeten die beiden Städte in der Vorweihnachtszeit 1989 die erste deutsch-deutsche Städtepartnerschaft nach dem Mauerfall. Die Lage sei außerdem prädestiniert für die Aufarbeitung der Deutschen Einheit. „Mühlhausen und Eschwege stellen eine Brücke zwischen West- und Ostdeutschland sowie zwischen West- und Osteuropa dar“, sagt Bruns. Durch die Wiedervereinigung sei man in die Mitte Deutschlands und Europas gerückt. Darüber hinaus lebten zwei Drittel der Menschen im ländlichen Raum. „Hier bei uns ist der beste Platz für Forschung unter Mitwirkung der Bürger“, ergänzt Heppe.

Das Zukunftszentrum soll nach der Idee von Eschwege und Mühlhausen bewusst dezentral angelegt werden. Der Hauptsitz liegt in Mühlhausen, eine Dependance in Eschwege. „Es muss nach unserer Vorstellung auch nicht unbedingt ein Neubau sein“, sagt Bruns. Sowohl in Mühlhausen als auch in Eschwege gäbe es geeigneten Leerstand. „Von unserer Seite bietet sich natürlich das Julphar-Gelände am Stadtbahnhof an“, sagt Heppe.

Die Chancen

Jena, Eisenach, Plauen, Magdeburg, Wittenberg, Halle, Frankfurt an der Oder oder Leipzig gehören zu den anderen Bewerbern. „Wir halten an unserer Bewerbung fest, weil wir davon überzeugt sind, dass nur eine deutsch-deutsche Bewerbung dem Thema gerecht werden kann“, sagen die Bürgermeister.

Hier könnte die Eschweger Dependance entstehen: Auf dem Julphar-Gelände in der Innenstadt. Archivfoto: Sagawe © Archivfoto: Sagawe