Die Freibadsaison 2023 im Werra-Meißner-Kreis beginnt

Von: Harald Triller, Eden Sophie Rimbach

Teilen

Mit Vereinen und Wasserspaß hat das Freibad in Waldkappel vor einem Jahr seinen Geburtstag gefeiert. Seitdem gibt es einige Neuerungen. © Eden Sophie Rimbach

Fördervereine haben einige Freibäder im Kreis aufgewertet. Damit locken die Bäder in Bad Sooden-Allendorf, Waldkappel und Sontra in der neuen Saison.

Werra-Meißner – In den nächsten Tagen beginnt die Freibadsaison im Werra-Meißner-Kreis. Ein erfolgreicher Sommer 2022 mit vielen Sonnenstunden und hohen Besucherzahlen liegt hinter den Bädern. Einige Neuheiten erwarten die Besucher nun in der Freibadsaison 2023.

Die Stadt Bad Sooden-Allendorf hat rund 109.000 Euro in die Modernisierung ihres Freibades gesteckt. 71.000 Euro davon stammen aus dem Landesprogramm Swim (Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm). Das teilt Jens Lüdecke, Vorstandsvorsitzender Stadt Bad Sooden-Allendorf Tourismus- und Kur- Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR), mit. Das Ergebnis der Arbeiten können Badegäste heute (20. Mai) ab 10:30 Uhr erleben. Denn in Bad Sooden-Allendorf beginnt die Saison fast zeitgleich mit der des Freibades in Waldkappel.

Neu gestaltet wurde der Eingangsbereich inklusive neuer Technik für die Kasse. Auf die Badegäste warten neue Umkleidekabinen. Komplett neu aufgebaut wurde der Fußboden des Funktionsgebäudes. Für den betonders rutschfesten Bodenbelag sorgte eine Firma aus der Gemeinde Meißner. Weitergehen soll es im September.

Der Förderverein Freibad Bad Sooden-Allendorf hat rund 1.000 Euro in eine neue Rutsche für den Spielplatz und zirka 11.000 Euro in ein Sonnensegel über dem Kleinkindbecken investiert. Sonja Jilg ist die Vorsitzende des Fördervereins. Sie erklärt: „Das war ein lang gehegter Wunsch unserer Eltern für ihre Kinder.“ Der Verein freue sich, den jüngsten Badegästen nun ein unbeschwertes Badevergnügen zu bieten.

Zahlreiche Neuerungen gibt es in Waldkappel. Erstmals können Besucher ihre E-Bikes vor Ort laden. Möglich macht das eine Ladestation, die in den nächsten Tagen fertiggestellt wird. Das teilt Markus Munk von der Stadt Waldkappel mit. Ein großes Areal vor der Freibadgaststätte wurde umgestaltet und lädt als Lounge-Zone zum gemütlichen Essen und Trinken ein. Zudem gibt es zwei große Ruhebänke, die sechs und zehn Meter lang sind.

Möglich sei all das nur durch die Unterstützung von privaten und gewerbetreibenden Spendern sowie vom Förderverein Freibad Waldkappel gewesen. Der Verein hat zudem in der Damen- und Herrenumkleide je eine Familienkabine geschaffen. Eine weitere Neuerung erwartet die Gäste in Waldkappel in dieser Saison. Die Kartenzahlung mit EC- und Kreditkarte ist nun möglich. Das Bad eröffnet heute um 10 Uhr. (Eden Sophie Rimbach)

Land fördert seit 2019 Schwimmbäder Mit dem Schwimmbadinvestitionsprogramm (Swim) fördert das Land Hessen seit 2019 Schwimmbäder. Insgesamt 50 Millionen und jährlich bis zu zehn Millionen Euro stehen für die Modernisierung der hessischen Hallen- und Freibäder zur Verfügung. Wie das Hessische Ministerium des Innern und für Sport mitteilt, können sich neben Städten und Gemeinden auch Sportverbände und Fördervereine bewerben. (esr)

Sontra – Nicht nur die städtischen Bediensteten, die für das Freizeit- und Erlebnisbad in Sontra in der Verantwortung stehen, fiebern der neuen Saison entgegen, auch die „Wasserratten“ stehen in den Startlöchern, nein, besser, auf den Startblöcken.

„Pünktlich mit den hoffentlich steigenden Temperaturen öffnen wir das Freizeit- und Erlebnisbad der Berg- und Hänselstadt am Freitag (26. Mai) um 13 Uhr. Der Eintritt ist an diesem Tag frei und es können Saisonkarten mit einem zehnprozentigen Frühbucherrabatt gekauft werden“, rühren Sontras Stadtmanagerin Bianca Schmidt und Edda Walter, in deren Verwaltungsbereich die Einrichtung gehört, die Werbetrommel. Auch in dieser Saison werden die Mitglieder der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Ortsgruppe Sontra um den Vorsitzenden Uwe Hansen und den technischen Leiter Adolf Pfützenreuter wieder Schwimmkurse anbieten. Interessierte können sich jetzt beim Verein informieren.

„Aber, was für uns genauso wichtig ist, die DLRG-Ortsgruppe ist auch im Bereich Sicherheit weiterhin in unserem Boot und wird ehrenamtlich an der Seite unseres Schwimmmeisters Torsten Schmidt ein Garant beim Wachdienst am Beckenrand sein und, wenn nötig, aktiv handeln und beherzt eingreifen.

Uwe Hansen und sein Team stehen uns seit vielen Jahren zur Seite und dafür bringe ich meinen herzlichen Dank zum Ausdruck“, zeigt sich Bürgermeister Thomas Eckhardt angetan von der Leistung der Rettungsschwimmer.

Für das leibliche Wohl finden die Badegäste einen Kiosk mit reichlich Speisen und Getränken im Angebot vor. Idyllisch gelegen bietet das Freizeit- und Erlebnisbad den Besuchern ein gemütliches Plätzchen zum Entspannen und zum Tanken von Sonne. Wer es aktionsreich mag, findet in der 65 Meter langen „Wild-River-Rutsche“ oder auch im Attraktionsbecken mit Strömungskanal, Wasserkaskade und Massagedüsen reichlich Abwechslung.

Im 25-Meter-Becken mit Sprunganlage können Bahnen gezogen werden. Und ein separates Kleinkinderbecken mit Rutsche rundet das Angebot für Familien ab. Das Wasser ist immer auf 21 Grad geheizt. Möglichkeiten zum Austoben gibt es am Beachvolleyballfeld und auf dem angrenzenden Pumptrack.

Schon jetzt kann Samstag (2. September) vorgemerkt werden. An diesem Tag findet in Zusammenarbeit mit dem Werra-Meißner-Digital das DigiFestival Vol III statt, bei dem den Badegästen unter anderem die Möglichkeit geboten wird, mit einer wasserdichten Virtual-Reality-Brille am Great Barrier Reef zu schnorcheln. „Wir wünschen allen Badegästen eine schöne und sonnige Saison“, so Thomas Eckhardt abschließend. (Harald Triller)

Weitere Freibäder gibt es in Datterode, Wanfried und Witzenhausen.