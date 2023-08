Die „grünen Shirts“ legen los: In Vierbach wird nach über zwei Jahrzehnten wieder Kirmes gefeiert

Von: Emily Spanel

Haben das Wagnis auf sich genommen – und gewonnen: Die Vierbacher Kirmesburschen (von links) Christoph Arend, Nils Stöber, Kevin Turinsky, Lennart Bachmann, Joscha Pfingst und Markus Albrecht. © Stefanie Salzmann

Die Wehretaler packen mit an und stellen wieder eine Kirmes in dem 300 Menschen kleinen Ortsteil Vierbach auf die Beine.

Vierbach – Das Örtchen Vierbach ist in aller Munde. Und das ist den sechs Kirmesburschen zu verdanken, die es mit einer vielleicht etwas verrückten Idee, einer gehörigen Portion Mut und viel Durchhaltevermögen geschafft haben, dem kleinsten Wehretaler Ortsteil nach über zwei Jahrzehnten wieder eine Kirmes zu schenken. Von Donnerstag, 24. August, bis zum Sonntag, 27.

Im August wollen die Vierbacher, gemeinsam mit ihren Gästen und „Heimkehrern“ aus aller Welt, nun Erinnerungen schaffen.

Das „Vierbacher Kirmes-Fieber“ hat vom Werra-Meißner-Kreis bis nach Wiesbaden mittlerweile so gut wie jeden ergriffen: Auf kaum einer Veranstaltung der vergangenen Monate fehlten die grünen Polo-Shirts mit dem Hutzelgrund-Wappen auf der Brust. „Wir haben es geschafft, einen regelrechten Hype um die Kirmes in Vierbach zu generieren“, sagt der erste Kirmesbursche Lennart Bachmann. Er erinnere sich gern an einen Satz, den ihm viele Veranstalter beeindruckt mit auf den Weg gegeben haben: „Die grünen Shirts aus Vierbach!“

Tatsächlich war die Aufgabe der Vierbacher Kirmesburschen Christoph Arend, Nils Stöber, Kevin Turinsky, Lennart Bachmann, Joscha Pfingst und Markus Albrecht ungleich größer als bei etablierten Veranstaltungen – nach gut 25 Jahren ohne Kirmes mussten die Sechs bei null anfangen. Wortwörtlich, denn eine gefüllte Kirmeskasse gab es natürlich auch nicht. Findig entwickelten sie die Idee der individualisierbaren Polo-Shirts, organisierten das Vierbacher Oktoberfest – und beeindruckten nicht zuletzt als Personen mit ihrem Charme und mitreißender Feierlaune.

„Es gilt vor allen Dingen, jetzt Danke zu sagen“, erklärt Christoph Arend: Danke für all die Unterstützung, die die Kirmesburschen von den Vierbachern und den unzähligen freiwilligen Helfern erhalten haben. Danke an die örtlichen Vereine, die so hervorragend mitziehen – sie alle sollen nun zusammenkommen und eine großartige Vierbacher Kirmes erleben. Und das ist geplant:

Das Kränzewickeln

Der inoffizielle Startschuss der Vierbacher Kirmes ist das Kränzewickeln im Dorf. Alle, die gern dabei sein möchten, sind für Donnerstag, 24. August, herzlich eingeladen: Los geht es um 18 Uhr rund um das Vierbacher Feuerwehrhaus. Für Speisen und Getränke sorgen die Mitglieder der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr.

Der Freitag

Die offizielle Eröffnung der Vierbacher Kirmes erfolgt am Freitag, 25. August, ab 19.30 Uhr im Festzelt. Dabei sein werden selbstverständlich die Kirmesburschen; Grußworte werden unter anderem erwartet von Landrätin Nicole Rathgeber, Wehretals Bürgermeister Timo Friedrich und Ortsvorsteherin Katharina Dilling. Und dann steht der ausgelassenen Feier nichts mehr im Wege: Ab 21 Uhr bringt „Bomusic“ das Festzelt zum Beben.

Übrigens: Eigens für die Kirmes haben Freiwillige in vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit den Festplatz, der auch als Parkplatz für das Sporthaus dient, hergerichtet. Die Gemeinde Wehretal unterstützte diese Arbeiten.

Der Samstag

Die Wildecker Musikanten werden am Samstagmorgen den Weckdienst übernehmen – und das auf schönste Art und Weise. Ihr Umspiel durch die Straßen Vierbachs beginnt um 10.30 Uhr. Musikwünsche sind ausdrücklich erbeten – genau wie eine kleine Spende, für die es im Gegenzug einen Kirmesschnaps gibt. Einlass ins Festzelt ist ab 19 Uhr; ab 21 Uhr folgt der nächste Höhepunkt: Es spielt die ausgezeichnete Band Red.

Der Sonntag

So einige Überraschungen verspricht der Kirmesgottesdienst am Sonntagmorgen ab 11 Uhr im Festzelt. Die Predigt halten wird Pfarrer Janosz König. Im Anschluss ist ein Frühschoppen samt einem gemeinsamen Mittagessen geplant. Um 12.30 Uhr schließt sich das gesellige Zusammensein mit Entertainment im Festzelt an.

Und weil die Vierbacher Kirmes einfach etwas Besonderes ist, hat es sich auch Hessens Ministerpräsident Boris Rhein nicht nehmen lassen, Grüße in den Wehretaler Ortsteil zu schicken: „Ich freue mich, meine Verbundenheit mit dieser Kirmes ausdrücken zu können. Mein Dank gilt allen, die dafür sorgen, dass sie stattfinden kann, und meine herzlichen Grüße allen, die sie besuchen. Ich wünsche der Kirmes in Vierbach einen guten Verlauf.“ Vierbach kann stolz auf sich sein. (Emily Hartmann)