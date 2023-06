Planungsbüro legt Einzelhandelskonzept für Eschwege vor

Von: Tobias Stück

Teilen

Laut Konzept hat Eschwege als Mittelzentrum ein Einzugsgebiet von rund 100 000 Menschen diesseits und jenseits der Landesgrenze. Der Umsatz ist im Vergleich von 2009 und 2023 gleich geblieben. © Tobias Stück

Eschwege wird seinem Versorgungsauftrag als Mittelzentrum mehr als gerecht. Zu diesem Ergebnis kommt Eva Bauch, die für das Planungsbüro Junker + Kruse (Stadtforschung, Planung) die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts von 2009 für die Kreisstadt Eschwege erstellt hat.

Eschwege – Sie empfiehlt der Politik, weiterhin darauf zu achten, die Innenstadt zu schützen. Konkret bedeutet das: In der Innenstadt, zu der Stad, Forstgasse und Marktstraße bis zum Marktplatz gehören, ist jegliches Sortiment erlaubt. Außerhalb dieses Rings soll innenstadtrelevantes Sortiment reglementiert werden.

Sortiment

Die Eschweger Innenstadt ist nach Ansicht von Bauch differenziert aufgestellt, lebendig und vielfältig. Zum Sortiment gehören Nahrungs- und Genussmittel, Backwaren, Fleischwaren, Blumen, Drogeriewaren, pharmazeutische Artikel, Zeitungen sowie Bekleidung, Bücher, Spielwaren, Elektronik, Sportartikel, Uhren, Schmuck, Wohndekoration, Schreibwaren, Haushaltswaren, Heimtextilien, Elektrogeräte oder medizinische und orthopädische Artikel. Die Versorgungsstrukturen am Dünzebacher Tor mit Supermarkt, Discounter und Elektromarkt ergänzten das Angebot in der Innenstadt. Die Konkurrenzsituation rund um die Thüringer Straße mit Kaufland, Möbelhäusern oder Baumarkt sei vertretbar.

Empfehlungen

Großflächige Einzelhandelsbetriebe mit innenstadtrelevantem Kernsortiment (siehe oben) sollen zukünftig konsequent in der Innenstadtzone liegen „An der Thüringer Straße darf beispielsweise kein weiterer Einzelhandel für die Nahversorgung entstehen“, sagt Bauch vor dem Bau- und Planungsausschusses, dem Magistrat und Zuschauern.

Uwe Jantz, der 2006 die Eschweger Innenstadt aufwendig sanierte, monierte, dass in der Eschweger Innenstadt Umbauten schwierig seien. „Große Flächen und Stellplätze sind ja nicht vorhanden“, sagte er. Er wünschte sich weniger Verbote und mehr Ermöglichung und verwies auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs von 2019, dass besagt, dass Beschränkungen in Innenstädten nicht mehr rechtssicher seien. Jantz kritisierte weiterhin, dass das Einzelhandelskonzept lediglich eine Fortschreibung des aus seiner Sicht fehlerhaften Gutachtens von 2009 sei.

Obwohl es Hygieneartikel in einer Drogerie in der Innenstadt und weiteren umliegenden Supermärkten gebe, empfahl Bauch, eine Drogerie wie DM wieder zurück in die Innenstadt zu holen. Ihrem Gefühl nach habe DM weiter Interesse an Eschwege, obwohl sie den Standort im ehemaligen Adler-Markt abgelehnt haben.

Kritik

Nach Einschätzung von Andreas Hölzel (FWG) gehe das Einzelhandelskonzept an der Wirklichkeit vorbei. „Die Innenstadttrends sehen gerade nach Corona anders aus, darauf müssen wir reagieren.“ Patricia Hölzel (FWG) plädierte dafür zu schauen, was die Menschen wollen. Dr. Michael Ludwig (IHK) erklärte, dass 20 Prozent der Innenstadtflächen laut Prognosen künftig nicht mehr für den Handel genutzt würden. Bauch pflichtete allen bei, erklärte aber, dass für die Ausgestaltung der Innenstädte die Kommunen zuständig sind.

„Das Einzelhandelskonzept gibt uns nur den gesetzlichen Rahmen, wie wir weiter verfahren werden“, erklärte Bürgermeister Alexander Heppe (CDU). Vonseiten der Stadt gibt es weitere Ambitionen, die Innenstadt strategisch umzubauen. „Dafür bauen wir derzeit ein Transformationsmanagement auf.“ (Von Tobias Stück)