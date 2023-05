Immer weniger gehen im Werra-Meißner-Kreis shoppen

Von: Stefan Forbert

In den Innenstädten ist der Einzelhandel immer stärker auf dem Rückzug, nicht nur die Corona-Pandemie hat zu diesem Trend beigetragen. © Monika Skolimowska

Der Einzelhandel im Werra-Meißner-Kreis leidet nicht nur unter den Folgen der Pandemie

Werra-Meißner – Die Stimmung im Einzelhandel in den Städten im Werra-Meißner-Kreis ist angespannt. Nach der Corona-Pandemie, den Auswirkungen des Ukraine-Krieges und den Forderungen der Politik zum Klimaschutz könnte man im Existenzkampf gegenüber dem Online-Handel immer mehr ins Hintertreffen geraten. Die Händler sind eher skeptisch, dass sich das ändert. Sie setzen darauf, dass Beratung und Dienstleistung vor Ort gefragt bleiben. Das könnte man als Ergebnis einer kleinen Umfrage bei Gewerbevereinen und Händler-Aktionsgemeinschaften im Landkreis in dieser Woche zusammenfassen.

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) sieht das ähnlich. Die Stimmung im Einzelhandel ist laut dem aktuellen IHK-Konjunkturbericht „weiter unterkühlt“. Zwar steige der Klima-Index leicht an, aber im Gegensatz zu anderen Branchen meldet der Handel sowohl bei der aktuellen wie auch bei der künftigen Entwicklung schlechte Zahlen, sagt Dr. Michael Ludwig, der Leiter des IHK-Servicezentrums Werra-Meißner in Eschwege. Der Grund dafür ist ganz aktuell: „Hohe Inflation und sinkende Reallöhne halten viele Kunden vom Konsum ab.“

„Das nagt an der Substanz vieler Einzelhandelsunternehmen“, so Ludwig. Denn: Die Folgen der Corona- und Energie-Krise haben in den vergangenen Jahren „bereits deutliche Spuren in den Innenstädten und Ortskernen mit ihren Geschäften hinterlassen“.

In Sontra bestätigt sich dieses Bild. „Kleine Innenstädte leiden“, sagt Axel Fahnert, der Vorsitzende der Aktionsgemeinschaft des Sontraer Handels (ASH). „Es gibt immer weniger inhabergeführte Geschäfte.“ Auch die Frequenz der Kundschaft sei „noch nicht wieder auf dem Niveau“ der Zeit vor der Corona-Pandemie, schwingt in Fahnerts Worten zumindest etwas Hoffnung auf weitere Verbesserung der Entwicklung mit.

„Die Menschen gehen nicht mehr so einkaufen wie vor Corona“, gibt Alexander Fuchs die Erkenntnisse der Einzelhändler in Hessisch Lichtenaus Innenstadt wieder. „Die Laufkundschaft ist komplett weggebrochen“, sagt der Vorsitzende des Lichtenauer Gewerbevereins (LGV). Wobei die vergangenen zwei Monate „fast so schwer wie während der Pandemie“ gewesen seien.

Einige Läden hätten in Hessisch Lichtenau seit 2020 dicht gemacht, derzeit schließe auch noch ein Bekleidungsgeschäft.

In Witzenhausen sei es während und nach der Corona-Pandemie nicht zu Geschäftsschließungen in der Innenstadt gekommen, sagt Kerstin Walger-Wenisch vom Vorstand der Aktionsgemeinschaft Handel und Gewerbe (AHG) – und betont: „noch nicht“.

Mit den Einschränkungen wegen der Pandemie hätten sich die Geschäftsinhaber arrangiert und die Zeit mit Online-Handel und Lieferservice, aber auch dank Fördergeldern überbrückt. Doch der Versuch der Normalisierung nach Corona sei vom Ukraine-Krieg gestoppt worden. Jetzt seien auch die finanziellen Reserven von den Händlern und Gewerbetreibenden aufgebraucht – „das tut jetzt langsam weh“, sagt Walger-Wenisch.

Jetzt habe sich die Kaufkraft verändert und damit das Einkaufsverhalten: „Die Kunden kommen weniger und seltener in die Stadt.“ Die Folge: Die Umsätze sinken. Die AHG-Vertreterin sieht darin die „Vorstufe zur Schließung“. Offenkundige Anzeichen seien, dass Geschäfte Öffnungszeiten verändern und konkret reduzieren, um beim Personal zu sparen. Denn das sei die einzige Möglichkeit, um die Ausgaben einzuschränken.

Am durchschnittlichen Umsatz stellten auch die Gewerbetreibenden in Hessisch Lichtenau fest, dass die Kaufkraft aktuell geschwunden sei, bestätigt Alexander Fuchs vom Lichtenauer Gewerbeverein (LGV) bestätigt das. Nach Debatten im Fernsehen zu Themen wie Inflation und Heizungsumrüstung, berichtet er, spüre man die Zurückhaltung der Verbraucher, noch Geld auszugeben.

Inflation und Klimaschutz zum Trotz ist Dr. Michael Ludwig vom IHK-Servicezentrum Werra-Meißner um Optimismus bemüht: „Wir alle haben es selbst in der Hand, wie die Zukunft sowohl des lokalen Einzelhandels als auch der Ortskerne und Innenstädte im Werra-Meißner-Kreis aussieht – indem wir vor Ort einkaufen.“ Es gehe nur gemeinsam, so Ludwig: Wenn Kommunen, Gewerbetreibende, Eigentümer und Vermieter, Investoren sowie die Bürger an einem Strang ziehen, stiegen die Chancen, Ortskerne und Innenstädte „mit starken Konzepten lebendig und nachhaltig auszurichten“.

Einige gemeinsame Initiativen zur Unterstützung des heimischen Handels gab und gibt es bereits, beispielsweise die Aktion Stadtgeld, bei der die Stadt Witzenhausen ihren Bürgern Gutscheine schenkte, die in 60 Läden, Restaurants, Autohäusern und Dienstleistungsbetrieben eingelöst werden konnten.

In Sontra, so berichtet Axel Fahnert von der Aktionsgemeinschaft des Sontraer Handels (ASH), sei es durch ein gemeinsames Programm von ASH und Stadt mit finanzieller Unterstützung bei den Mietkosten zur Neuansiedlung einiger kleiner Geschäfte in der Innenstadt gekommen.

Und in Hessisch Lichtenau wurde vor drei Wochen erst von den Mitgliedern des Gewerbevereins beschlossen, sich in einen Stadtmarketingverein umzuwandeln, wie Vorsitzender Alexander Fuchs berichtet. Dann sei man besser in der Lage, auch Veranstaltungen wie „Offene Sonntage“, Feste und Märkte zu organisieren und sich auf politischer Ebene für Handel und Gewerbe stark zu machen.

Zudem soll sich die Stadt Hessisch Lichtenau selbst in einem Marketing-Verein auch stärker engagieren.