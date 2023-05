Dietrich Wierczeyko ist der neue evangelische Pfarrer für Herleshausen

Von: Emily Spanel

Respekt, Offenheit und Aufgeschlossenheit: Dietrich Wierczeyko brennt für den Pfarrberuf und tritt seine erste Stelle am 1. Juni in Herleshausen an. © Emily Hartmann

Dietrich Wierczeyko ist der neue evangelische Pfarrer für Herleshausen.

Herleshausen – Wer jemandem wirklich zuhört, der macht ihm ein Geschenk. Gute Zuhörer aber sind rar. Dietrich Wierczeyko wird es anders machen, besser. Für den 33-jährigen Pfarrer im Probedienst ist es schlicht eine Herzensangelegenheit, den Menschen mit Aufmerksamkeit und Anteilnahme zu begegnen. „Ich möchte hören, was mein Gegenüber beschäftigt, was es denkt, fühlt und sagen will“, sagt Dietrich Wierczeyko. Das zentrale Element des Zuhörens wird seinen Pfarrdienst begleiten, der am morgigen 1. Juni im Großkirchspiel Herleshausen beginnt.

Nach dem Abschied von Pfarrer Henrik Heinicke (wir berichteten) ist die volle Stelle im Großkirchspiel damit nach nur kurzer Vakanzzeit wieder besetzt. Auch Pfarrerin Katrin Klöpfel wird dort weiterhin mit einer halben Stelle tätig sein; ihre weiteren Aufgaben sind im Dekanat angesiedelt.

Seine Vorstellung für die nun folgende gemeinsame Zeit in Herleshausen beschreibt Dietrich Wierczeyko so: „Dass wir mit Herz, Leichtigkeit und Besonnenheit unterwegs sind. Dass wir mit Tatendrang alte Wege ausbauen und ohne Angst neue Wege erkunden. Dass wir mit Freiheit im Herzen losziehen und durch Gottes Geist hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.“

Der 33-Jährige blickt voller Freude auf seinen Pfarrdienst in Herleshausen. Und tatsächlich fügt sich hier so Einiges nahtlos zusammen. Die herrlich grüne Umgebung etwa. „Die Landschaft erinnert mich an meine Kindheit“, sagt der 33-Jährige lächelnd. Geboren worden ist er in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar in Niedersachsen); bald darauf zieht die Familie auf einen idyllischen Bauernhof in einem 360-Seelen-Ort bei Goslar. Die Eltern züchten hier Islandpferde; Dietrich Wierczeyko wächst in liebevoller Harmonie auf, umgeben von vielen Tieren. Das prägt. „Daher stammt vielleicht mein ,Kümmerergedanke’, den ich seither in mir trage“, sagt der Pfarrer.

Nach dem Abitur sucht er nach einem Beruf, in dem er seine große Leidenschaft, die Musik, ausleben kann. Schließlich ist er seit frühester Jugend musikalisch interessiert, bringt sich etwa selbst das Gitarrenspiel bei und beherrscht nach und nach eine Vielzahl an Instrumenten. Auch der Orgel entlockt er die faszinierendsten Melodien. Letztlich entscheidet er sich für ein Studium der Musik, Religion und Physik für das gymnasiale Lehramt.

Hier, während eines Praktikums, erlebt er eine Art „Erleuchtung“: Die Religion ist es, die die großen Fragen des Lebens aufwirft. Die das große Ganze in den Blick nimmt. Dietrich Wierczeyko beschreibt es in einer Metapher: „Ich will nicht das Navigationssystem sein, das den Menschen den vermeintlich einzig korrekten Weg weist. Ich will eine Art Pfadfinder sein, der die Menschen auf den vielen Wegen des Lebens begleitet.“

Der Wunsch, Pfarrer zu sein, verfestigt sich. Dietrich Wierczeyko schließt sein Lehramtsstudium in Kassel ab; gleichzeitig studiert er unter anderem Griechisch, Hebräisch, Predigtlehre und Seelsorge in Marburg und Göttingen. Auch als „Quereinsteiger“ öffnet ihm die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck alle Türen, „und dafür bin ich sehr dankbar.“

Nach dem Vikariat in Oberkaufungen tritt er nun in Herleshausen seine erste Stelle an. Noch gibt es viel zu organisieren; in den kommenden Tagen etwa wird er das Pfarrhaus am Maßholderweg in Herleshausen beziehen – gemeinsam mit seiner Partnerin, die er im Kurs für das anspruchsvolle Graecum kennengelernt hat. Auch hier schließt sich ein Kreis. (Emily Hartmann)