B 27: Baustelle in Eltmannshausen wieder freigegeben

Von: Tobias Stück

Oberhone war einer der Orte, den der Umleitungsverkehr mit Vorliebe genommen hat. Die engen Straßen seien für den Schwerlastverkehr beispielsweise nicht ausgelegt, sagt Ortsvorsteher Müller. © Tobias Stück

Ab heute Mittag wird die B 27 in der Ortsdurchfahrt von Eltmannshausen wieder freigegeben.

Eltmannshausen – Damit gehen fünf Monate Bauzeit und Umleitung über Reichensachsen, Eschwege, Oberhone und Niederhone zu Ende. In Eltmannshausen selbst sieht man dem Ende der Bauarbeiten mit gemischten Gefühlen entgegen. „Natürlich gibt es Anwohner, die die Ruhe während der Bauzeit vermissen werden“, sagt Ortsvorsteher Thomas Rehbein. Bei der Mehrheit der Eltmanns- und Niddawitzhäuser wird aber der Umstand freudig erwartet, dass lange Umleitungen der Vergangenheit angehören.

„Wie Weihnachten“, sei die Nachricht der Freigabe für die Menschen in Oberhone, berichtet Ortsvorsteher Ralf Müller. Der Eschweger Stadtteil habe wegen seiner engen Ortsdurchfahrt besonders unter der Sperrung der B 27 in Niederhone gelitten. Denn die weiträumige Umleitung um Eltmannshausen habe sich nicht bemerkbar gemacht. „In beide Richtungen sind die Autos und Lkw durch Oberhone gefahren, um die Baustelle zu umfahren“, erzählt Müller. Tagsüber sei man kaum über die Straße gekommen, nachts hätten durchfahrende Lkw den Schlaf geraubt. „Wir haben sehr gelitten“, sagt Müller, der selbst an der Hauptstraße wohnt. Er hätte sich eine Sperrung für den Schwerlastverkehr gewünscht.

Baustelle Eltmannshausen: Dörfer litten unter Umleitung

Auch Timo Friedrich spricht von „großer Erleichterung“ für Reichensachsen, wenn Eltmannshausen heute Mittag wieder freigegeben wird. „Wir waren am stärksten von der Sperrung betroffen“, so Friedrich. Ab März habe der Verkehr spürbar zugenommen, einige Unfälle seien seitdem passiert. Er hofft für die Reichensächser, dass die Belastung ab heute ebenso spürbar abnehme.

Ende Februar begannen die Bauarbeiten, um das unterirdische Loch in der viel befahrenen Bundesstraße auszubessern. Die Straße wurde wohl unterspült, ein Erdfall von etwa drei mal drei Metern Umfang und etwa drei bis fünf Metern Tiefe tat sich auf. Um das Problem langfristig zu lösen, wurde eine 340 Meter lange, acht Meter breite und 0,3 Meter starke Betonplatte hergestellt. Diese erstreckt sich über die gesamte Fahrbahn und überspannt dabei die Erdfälle. Die Fahrbahn wurde von zwölf auf knapp acht Meter zurückgebaut. „Verkehrlich passt diese nun deutlich besser ins Ortsbild und erhielt zudem auch eine optisch klare Aufwertung“, sagt der Sprecher von Hessen Mobil, Nico Beck. Man werde sehen, ob mit der schmaleren Fahrbahn eine Geschwindigkeitsreduzierung einhergehe, sagt Ortsvorsteher Rehbein. Auf Höhe der weggerissenen DB-Unterführung wurden beidseitig Grünflächen angelegt und entlang der Gehwege zusätzliche Grünstreifen errichtet. Rund 800 Meter neue Hochborde wurden gesetzt und zur Entwässerung der Straße Gussasphaltrinnen und Straßenabläufe errichtet, berichtet Beck weiter.

Die Sanierungsarbeiten waren bis Mitte Juni angesetzt. Unvorhersehbare Probleme waren aufgetreten, die die Bauarbeiten verzögerten. Im Verlauf der Bauarbeiten wurden neue Erdfälle entdeckt. „Die neu entstandenen Löcher mussten umgehend verfüllt werden, um die Einsturzgefahr zu vermeiden“, berichtet Beck. Daran schloss sich die Sondierung des Baugrundes an, um mögliche weitere Erdfälle zu erkunden, bevor die ursprünglichen Erdarbeiten fortgesetzt werden konnten. Komplett fertig wird die Straße in der kommenden Woche, wenn die Markierungsarbeiten abgeschlossen sind. (Tobias Stück)