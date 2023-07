Drago und Irko sind die schönsten Dackel

Von: Harald Triller

Auf dem Richtertisch: Dackel Josy vom Chausseehaus gehört der Familie Franke und hat ein „vorzüglich“ von Zuchtrichter Klaus Hornig (rechts) bekommen. © jörg brauneis

Eine Zuchtschau für Dackel am Rehberg bei Abterode hat tierische Prachtexemplare gekürt. Die Gewinner stehen fest...

Abterode – Der schönste Rauhaardackel war Drago vom Arnemannsberg, von Besitzerin Ann-Christin Oberenzer, der schönste Kurzhaardackel war Irko vom Luhnetal, Besitzer ist Lars-Henning Bartels.

Zuchtrichter Hornig vergab an alle Hunde eine Bewertung, wobei drei Hunde mit der Bestnote „vorzüglich“ bewertet wurden.

Die diesjährige Zuchtschau der Gruppe Eschwege im Deutschen Teckelklub 1888 fand am Sonntag, den 25. Juni 2023 traditionell wieder auf der Freizeitanlage am Rehberg bei Meißner-Abterode statt. Das Interesse der Hundefreunde an der Veranstaltung war sehr groß. Schon kurz nach 10 Uhr war kaum noch ein freier Parkplatz zu bekommen.

Neun Dachshunde, sieben Rauhaardackel und zwei Kurzhaardackel, stellten sich der Prüfung durch den Spezialzuchtrichter Klaus Hornig.

Nach körperlicher Untersuchung der Hunde auf zuchtausschließende, körperliche Fehler, präsentierten sich diese mit ihren Führern im Führring den kritischen Augen des Richters und des fachkundigen Publikums.

Außer den Hundebesitzern fanden auch viele interessierte Hundefreunde als Zuschauer den Weg nach Abterode. Die Vorsitzende der Gruppe Eschwege im Deutschen Teckelklub, Marion Hesse, zeigte sich erfreut über den großen Zuspruch, den die Zuchtschau auch in diesem Jahr wieder gefunden hat: Das Zuchtgeschehen in der Gruppe Eschwege habe in den vergangenen Jahren Auftrieb bekommen, und auch die Mitgliederentwicklung ist positiv.

Im Führring: Joachim Beck mit Dackel Axinia aus der Schneidemühle. © Privat

„In diesem Jahr können wir wieder mehrere jagdliche Prüfungen und eine Begleithundeprüfung anbieten“, sagt Marion Hesse. Am Vorbereitungskurs für die Begleithundeprüfung können auch Hunde anderer, kleiner und mittelgroßer Rassen teilnehmen.“ Marion Hesse bedankte sich bei allen Ehrenamtlichen, die mitgeholfen haben, die Zuchtschau zu einem Erfolg werden zu lassen.

Die Dackel oder Teckel sind nicht nur eine uralte Jagdhunderasse, sondern wegen ihres freundlichen, wenn auch manchmal etwas eigenwilligen Wesens als Familien- und Begleithunde sehr beliebt und für Familien mit Kindern geeignet.

Neben der Bewertung der vorgestellten Dachshunde durch den Zuchtrichter genossen die jungen und junggebliebenen Liebhaber der Dackel das zwanglose Beisammensein im Kreise Gleichgesinnter.

Das abschließende Teckelrennen, bei dem zehn Dackel an den Start gingen, konnte in diesem Jahr Drago vom Arnemannsberg für sich entscheiden.

Bei Kaffee, Kuchen, Bratwürstchen und gelegentlichem Gebell klang die Veranstaltung harmonisch aus, feierlich umrahmt von den Jagdhornklängen der Bläsergruppe des Jagdvereins Hubertus Eschwege.

Wer noch mit seinem Hund am Vorbereitungslehrgang für die Begleithundeprüfung teilnehmen möchte oder in der Gruppe Eschwege des Deutschen Teckelklubs mitwirken möchte, kann sich per E-Mail an die Vorsitzende, Marion Hesse unter marion-hesse@t-online.de wenden.

(Harald Triller)