Empfang zum Jubiläum der Herleshäuser Arztpraxis Dr. Marsch

Von: Emily Spanel

Mediziner, Kulturfreund und Mäzen: Dr. Hans-Peter Marsch ist ein Herleshäuser Urgestein. In Vorbereitung auf das goldene Praxisjubiläum sichtet er die Zeitdokumente. © privat/nh

Herleshausen – Wie viele gute Gründe braucht es für ein rauschendes Fest? Mediziner Dr. Hans-Peter Marsch aus Herleshausen liefert gleich drei: sein eigenes goldenes Praxisjubiläum im September, dazu die 54-jährige Tätigkeit von Birgit Lehmann in eben dieser Praxis – und obendrauf das 128-jährige Bestehen der Arztpraxis Marsch in Herleshausen.

Dr. Hans-Peter Marsch, in dritter Generation Mediziner in der Südringgau-Gemeinde, lädt deshalb jeden, der sich mit der Praxis, ihrer Geschichte und den Doktoren Marsch verbunden fühlt, ein zum Empfang in den Praxisräumen. Weil der Andrang erwartbar groß sein wird, wird über zwei Tage lang gefeiert: am Donnerstag und Freitag, 28. und 29. September, jeweils von 10.30 Uhr bis 15 Uhr.

Erst vor zwei Jahren hat Dr. Hans-Peter Marsch sein 50-jähriges Doktorjubiläum gefeiert. Damit gehört er zweifelsohne zu den dienstältesten Medizinern des Landkreises. Und bis heute geht er ununterbrochen seiner Berufung, ja Leidenschaft nach – Tag für Tag, wenn auch mittlerweile mit reduzierter Stundenzahl.

Praktiziert wird in den Räumlichkeiten am Herleshäuser Hainertor 11a. Die Praxis ist seit dem Jahr 1895 fest in Familienhand. Sein Großvater, Sanitätsrat Emil Marsch, eröffnete die Arztpraxis noch in der Herleshäuser Sackgasse; um die Jahrhundertwende folgte der Umzug an den heutigen Standort. 1945, ausgerechnet im Jahr seines goldenen Doktorjubiläums, verstarb Sanitätsrat Emil Marsch.

Dr. Erich Marsch übernimmt

Daraufhin schuf sein Sohn Dr. Erich Marsch die Voraussetzungen, um die Praxis übernehmen zu können. Als Sanitätsarzt hatte er am Russlandfeldzug teilgenommen und die Schlacht bei Stalingrad erlebt. „Meine Mutter Ilse kehrte derweil mit mir und meinen drei Geschwistern von Berlin, wo ich auch geboren wurde, zurück nach Herleshausen“, berichtet Dr. Hans-Peter Marsch.

Dr. Erich Marsch war es auch, der Birgit Lehmann, die „gute Seele“ der Praxis und in ihrer Arbeit und Menschlichkeit unverzichtbar, einstellte.

50 Jahre Praxis unter Dr. Hans-Peter Marsch

1973 schließlich übernahm Dr. Hans-Peter Marsch selbst die Herleshäuser Praxis. 5000 Nachtdienste leistete er ab, half in seinen Anfangsjahren sogar fünf Kindern bei Hausgeburten auf die Welt. Während der Teilung Deutschlands nahm er an der nahen Grenze DDR-Häftlinge in Empfang, die von der Bundesrepublik freigekauft wurden. „Diese Menschen erlitten zum Teil schlimme Folter. Der letzte Patient kam am 16. November 1989, also wenige Tage nach dem Mauerfall, bei mir an.“

Anstelle von Geschenken bittet Dr. Hans-Peter Marsch, der fest mit der Region verwurzelt ist, um Spenden für sein Projekt „Insel-Doktor-Haus“ an den Werratalverein.