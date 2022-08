34.000 Euro Schaden: Auto überschlägt sich bei Unfall nahe Witzenhausen

Von: Konstantin Mennecke

Die Feuerwehr Wendershausen war am frühen Morgen im Einsatz. © Konstantin Mennecke

Wendershausen – 34 000 Euro Sachschaden und drei verletzte Personen sind die Bilanz eines Unfals, der sich am frühen Sonntagmorgen im Witzenhäuser Ortsteil Wendershausen ereignet hat.

Laut Polizeibericht war ein 21-jähriger Witzenhäuser samt dreier Mitfahrer in seinem Auto auf der Landesstraße aus Fahrtrichtung Burg Ludwigstein in Richtung Kirschenstadt unterwegs. In Höhe des Ortsausganges Wendershausen ist der 21-Jährige nach eigenen Angaben in der dortigen Linkskurve einem Tier ausgewichen und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei dichtem Nebel nach rechts von der Fahrbahn ab, heißt es von der Polizei. Dabei überfuhr der 21-Jährige einen Gartenzaun, mehrere Betonpfosten und einen Baum. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb kurz vor einem Wohnhaus liegen.

Alle Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Auf dem Grundstück und dem Wohnhaus entstand erheblicher Sachschaden durch die umherfliegenden Fahrzeug- und Betonteilen. Insgesamt wurden drei Personen leicht verletzt und kamen zur Untersuchung in die umliegenden Krankenhäuser.

Die gegen 4 Uhr alarmierte Feuerwehr aus Wendershausen sicherte die Unfallstelle ab und beseitigte die Trümmer von der Fahrbahn.

