Etwa 1.000 Menschen bestaunen in Reichensachsen historische und moderne Landmaschinen

Von: Eden Sophie Rimbach

Hinten schon mit Edelstahl und in Grün: Jochen Pfordt, Treckerfreunde Friedrichsbrück & Umgebung, restauriert seinen Intrac Deutz mit viel Eigenarbeit. Die Maschine für Pflegearbeiten wurde nicht lange gebaut. © Eden Sophie Rimbach

Reichensachsen – Ein Stamm wird von einem blauen Greifer in die Höhe gehoben und kurz danach zu Brennholz zersägt, während nur wenige Meter weiter Grauvieh über den Platz geführt wird und Manuel Göbel das Lenkrad seines Lanz Bulldog abnimmt, um die Maschine zu starten.

Das diesjährige Dreschfest in Reichensachsen vereinte historische Landmaschinen mit Oldtimern und – passend zum diesjährigen Motto „Vom Wald bis zum Ofen“ – dem Wandel im Bereich der Holzverarbeitung. Rund 1000 Besucher bestaunten am Sonntag die Maschinen. Erich Larbig, erster Vorsitzender des Vereins Historischer Landmaschinen Reichensachsen, freut sich über diesen Zulauf. In den Vorjahren habe die Zahl bei etwa 800 Besuchern gelegen. Einige von ihnen kommen jedes Jahr her, wenn sich einen Tag lang alles um die Landwirtschaft im Wandel der Zeit dreht. Larbig freue es, wenn Menschen das Fest loben, die schon beim ersten 1986 dabei waren. „Ich bin viel angesprochen worden, auch von älteren Leuten“, so Larbig, der erklärt, dass es selten ist, dass viele Maschinen dem Verein gehören. die nicht nur ausgestellt, sondern auch in Aktion gezeigt werden.

Die Maschinen

Sichtlich begeistert von einem Massey-Ferguson MF25 waren die zweijährige Anna und ihr fünfjähriger Bruder Levi. Mit breitem Lächeln und beiden Händen am Lenkrad saß die Zweijährige auf dem Fahrersitz des Traktors. Für die jungen Besucher hatte der Verein auch Spielgeräte, eine Hüpfburg und Planwagenfahrten organisiert. Beim MF25 wurde zur Ausstellung der Motor ausgebaut, da das bei diesem Modell einfach möglich ist, wie Lars Rotzsche erklärt. Er lebt in Kassel, kommt aber seit Jahren immer wieder zum Dreschfest, bei dem er mit seinem Allgaier Baujahr 1951 über den Platz fuhr.

Einen Einblick in die Holzverarbeitung gab es vom Holzwagen Baujahr 1937 aus Rechtebach, der bis heute genutzt wird, über das Sägen mit Christoph Hahn aus Waldkappel bis hin zur schnellen Hackschnitzelerzeugung mit einem Jenz HEM 583, angetrieben von einem Fendt Vario 942.

Etwa zweieinhalb Stunden waren fünf der Traktoren von Lippoldshausen und Wiershausen (Hann. Münden) aus nach Reichensachsen unterwegs. Unter ihnen einer der ältesten des Tages: ein Lanz Bulldog mit Glühkopfmotor. Er gehört Manuel Göbel, zweiter Vorsitzender der Traktorfreunde Lippoldshausen. Beim Starten seines Traktors, Baujahr 1939, sahen viele Besucher zu.

Denn Göbel muss den Glühkopf mit Feuer vorwärmen, den Traktor dann mithilfe des abnehmbaren Lenkrads ankurbeln. Seit ihrer Vereinsgründung 1992 kommen Traktorfreunde immer wieder her. Auch Vereine und Freundeskreise aus Spangenberg, Hausen, Reilos oder Friedrichsbrück besuchen das Dreschfest.

Die Motivation

Alle eint die Begeisterung für historische Traktoren. „Man kann an den alten Maschinen viel mehr machen“, weiß Larbig. Ihn freue es zu sehen, wenn jemand eine alte Landmaschine wieder in Eigenarbeit hergerichtet hat. Am Sonntag zeugten über 100 Traktoren davon. Gleichzeitig entschleunige das Fahren – die Maschinen aus Lippoldshausen etwa sind mit zirka 20 km/h unterwegs.

„Wir freuen uns, dass auch Leute, die in der Gegend wohnen, ihre Trecker geschnappt haben“, sagt Larbig. Rund 50 Vereinsmitglieder und Helfer haben das diesjährige Fest auf die Beine gestellt. Mit einer Gedenkminute beim Aufbau am Samstagabend erinnerten sie an Volker Leimbach, den langjährigen zweiter Vorsitzenden. „Der Dreschverein war sein Verein und er fehlt uns“, so Larbig.

Neuer zweiter Vorsitzender ist Phillip Martin. Ihn begeistert an dem außergewöhnlichen Hobby der Zusammenhalt: „Und wir haben alle das gleiche Ziel: Wir wollen ein gutes Fest gut über die Bühne kriegen.“ Damit das im nächsten Jahr wieder inklusive der Dreschvorfühung möglich ist, werden die Mitglieder den vereinseigenene Hanomag reparieren, der die Dreschmaschine antreibt.

Kleiner roter Traktor: Jede Menge Spaß haben die Geschwister Anna (2) und Levi (5). © Rimbach