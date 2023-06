Rallye für Jugendfeuerwehren: Dünzebächer holen den Stadtpokal

Hatten großes Vergnügen: Alle Eschweger Nachwuchsabteilungen der Feuerwehr traten bei der Stadtpokal-Rallye, in diesem Jahr in Oberhone, an. © Fotos: Johannes Küllmer

Oberhone – Es waren die Klassiker, die die Kinder und Jugendlichen begeisterten. Insgesamt 42 Kinder aus den Nachwuchsabteilungen der Eschweger Feuerwehren nahmen an der diesjährigen Stadtpokalrallye teil.

Am Donnerstag veranstaltete die Feuerwehr Oberhone zu Ehren des 150-jährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr und insbesondere des Jubiläums 50 Jahre Jugendfeuerwehr die Stadtpokalrallye für die Jugendfeuerwehren. Am Ende standen die Kinder aus den beiden Dünzebachs ganz oben auf dem Siegertreppchen.

Bei schönstem Wetter wurden an acht Stationen, welche im ganzen Ort verteilt waren, kleine Spiele und Aufgaben vorbereitet, um für Spaß und Freude zu sorgen. Von Geschicklichkeitsspielen wie „Heißer Draht“ oder „Der Boden ist Lava“ bis hin zu Feuerwehrübungen war für jedes Gemüt etwas dabei. Über drei Stunden arbeiteten die Teams zusammen und bewältigten die Aufgaben, die ihnen gestellt worden sind. Für alle Kinder, die nicht an der Rallye teilgenommen haben, wurde ein großes Angebot an Aktivitäten auf dem Sportplatz angeboten. Ein Parcours für einen Eierlauf und eine Hüpfburg wurde aufgebaut und wer mochte konnte sich Glitzertattoos machen lassen oder sein Glück beim Glücksrad herausfordern. „Die Siegerehrung wurde so gelegt, dass sie sich mit dem anschließenden Kinderfest überschnitten hat“, berichtet der stellvertretende Stadtbrandinspektor Jan Küllmer. So konnten sich auch die Kinder aus dem Ort davon überzeugen, wie viel Spaß man in der Jugendfeuerwehr haben kann.

Im Festzelt bedankten sich die Veranstalter von der Freiwilligen Feuerwehr Oberhone um Jugendwart Jan Oeding für das zahlreiche Erscheinen der Kinder und Jugendlichen und ehrten die Teams. Die Jugendfeuerwehr aus dem Löschzug Dünzebach durfte sich besonders freuen, da sie die Rallye gewonnen haben und somit auch der Austragungsort der Feuerwehrrallye im nächsten Jahr sind. Auf den weiteren Plätzen folgten die gastgebende Jugendfeuerwehr aus Oberhone, die Jugendfeuerwehr Eltmannshausen, die Abteilung der Eschweger Kernstadt und auf Platz fünf Niederhone. Eine Mannschaft der Kinderfeuerwehr hatte außer Konkurrenz mitgemacht. jk/ts

Eine der vielfältigen Aufgaben: den Schlauch so auszurollen, dass er die Flaschen umkegelt. © Fotos: Johannes Küllmer