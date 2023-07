Dürre: Hohe Gefahr für Flächenbrände im Werra-Meißner-Kreis

Von: Konstantin Mennecke

Teilen

Bundespolizei und Landespolizei können mit sogenannten Bumbi-Buckets bei Waldbränden unterstützen. © HNA

Werra-Meißner – Das Land Hessen ruft zu erhöhter Vorsicht auf, im Werra-Meißner-Kreis haben die Brandschützer unterdessen viel zu tun: Die Trockenheit sorgt für zahlreiche Brände im Wald und auf Wiesen.

Alleine am Mittwoch mussten die Feuerwehren fünf Mal zu Flächenbränden ausrücken. „Die Zahl der Einsätze hat in diesen Tagen deutlich zugenommen“, sagt Kreisbrandinspektor Christian Sasse im Gespräch mit unserer Zeitung.

Beim gemeinsamen Ziel, Feuer zu löschen, kooperieren die Brandschützer im Werra-Meißner-Kreis Hand in Hand auch mit anderen Einrichtungen und Personen. Bei einem Brand in Waldkappel hatte man jüngst Landwirte mit Wasserfässern zum Einsatz hinzugezogen. In Sontra waren die Stadtwerke mit ihrem Spül- und Saugwagen mit zum Wassertransport dabei.

„Wir sind aber auch auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen“, betont Sasse. Die könne mit ganz einfachen Mitteln unterstützen. Bei der aktuell vorherrschenden Trockenheit sollte man alles, was brennt, aus Wald und Feldern raushalten, sprich nicht rauchen, keine Lagerfeuer machen und auch keine Fahrzeuge mit heißen Katalysatoren über trockenen Flächen abstellen. Ebenso sollen Zufahrten zu Waldgebieten für Einsatzkräfte freigehalten und nicht zugeparkt werden.

Christian Sasse Kreisbrandinspektor © Salzmann, Stefanie

Ein großer Vorteil des ländlichen Werra-Meißner-Kreises seien die hier vor Ort vorhandenen Fahrzeuge. „Mit einem Tragkraft-Spritzenfahrzeug mit Wassertank können Einsatzstellen oft besser erreicht werden, als mit einem Großfahrzeug auf 16-Tonnen-Fahrgestell“, sagt Sasse. Die Fahrzeuge bestechen durch ihr geringes Gewicht und ihre kompakten Abmessungen.

Weiterer Vorteil sei, dass in Hessen alle Feuerwehrmitglieder mit einer leichten Einsatzbekleidung ausgestattet seien und nicht nur mit besonders dicker Schutzbekleidung für Atemschutzgeräteträger. „Aufgrund der hohen Temperaturen würden die Kräfte sonst viel zu schnell überhitzen.“ An den Konzepten für Wald- und Vegetationsbrände arbeite man fortlaufend, auch im Austausch mit dem Land.

Mehr zum Thema am Freitag in der Werra-Rundschau und Witzenhäuser Allgemeinen