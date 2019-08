Ehemaliger Pflegevater aus Werra-Meißner-Kreis gesteht Missbrauch - Bewährungsstrafe

Nach einem für ihn verheerenden DNA-Gutachten hat der 66-jährige Pflegevater vor dem Landgericht reinen Tisch gemacht: Er gestand den sexuellen Missbrauch.

Werra-Meißner/Kassel – Der Missbrauch geschah an seiner zur Tatzeit im April 2015 zwölfjährigen Pflegetochter. Der Mann gestand ihn genau so, wie ihn das Mädchen vor Polizei und Gericht beschrieben hatte.

Das Geständnis ebnete am Donnerstag den Weg für eine Verständigung aller Prozessbeteiligten, sodass Richter Dr. Butenuth wenig später das Urteil der 1. Strafkammer des Landgerichts verkünden konnte: Ein Jahr und zehn Monate Freiheitsstrafe, die aber zur Bewährung ausgesetzt wurde. Die Kammer folgte damit genau dem Strafantrag von Oberstaatsanwältin Andrea Boesken, dem sich auch Verteidiger Werner Momberg in seinem Plädoyer angeschlossen hatte.

Der Angeklagte aus dem Werra-Meißner-Kreis, der im Landkreis Kassel geboren wurde und heute dort auch wieder lebt, hatte zum Prozessauftakt noch behauptet, sich seiner Pflegetochter nie sexuell genähert zu haben.

Diese Aussage aber war von Gutachter Dr. Harald Schneider, der beim Landeskriminalamt Wiesbaden das Kriminal Technische Institut leitet, schwer erschüttert worden. Der Molekularbiologe hatte im Schritt des Slips, den das Mädchen am Tattag getragen hatte, große Mengen Speichel des Angeklagten nachgewiesen. Die könne dort nur hingekommen sein, nachdem der Angeklagte den Oralverkehr bei dem Kind ausgeübt hatte.

Angesichts dieser Aussage ließ der 66-Jährige seinen Verteidiger Momberg ein Geständnis ablegen. Er entschuldigte sich bei seiner Pflegetochter.

Dies alles täte ihm unsagbar leid, er wisse auch nicht, was an jenem Abend des 23. April 2015 über ihn gekommen sei, sagte der nicht vorbestrafte Rentner aus. Allerdings sei es nicht zu zwei, sondern nur zu dem einen Übergriff gekommen. Die Anklage in dem anderen Punkt wurde eingestellt.

Geständnis sorgt für milderes Urteil

Sozusagen in letzter Minute hat der Angeklagte auf Rat von Verteidiger Werner Momberg die Reißleine gezogen und den Missbrauch seiner Pflegetochter gestanden. Weil sich ein Geständnis strafmildernd auswirkt, entging der 66-Jährige der drohenden Höchststrafe von zehn Jahren Gefängnis. Dem heute 16-jährigen Mädchen ersparte der späte Zeitpunkt der Aussage allerdings nicht die schwierige Aufgabe, sich stundenlang detailliert über das Geschehen äußern zu müssen.

27 Pflegekinder lebten in der Familie

Im Jahr 2009 hatte das Eschweger Jugendamt erstmals ein Pflegekind in die Familie des heute 66-jährigen Mannes eingewiesen, anfangs nur als wenige Monate dauernde Bereitschaftspflege, später auch auf Dauer.

Bis zum Mai 2015, als die zu dieser Zeit hier lebenden drei Mädchen nach dem Missbrauchsvorwurf vom Jugendamt herausgeholt wurden, hatten der Angeklagte und seine Ehefrau 27 Kinder bei sich aufgenommen.

Dies berichtete der Rentner am Donnerstag vor dem Landgericht, nachdem er den sexuellen Missbrauch an einem der Mädchen gestanden hatte. Ein Schicksalsschlag hatte den Mann in eine Lebenskrise gestürzt: Im November 2014 war seine Frau nach 40 gemeinsamen Jahren an einem Krebsleiden gestorben. Die drei Mädchen blieben trotzdem bei dem Mann. Besonders die damals Zwölfjährige habe immer wieder versucht ihn zu trösten, habe ihn in den Arm genommen, berichtete er.

Dabei habe er gespürt, dass er auch körperlich auf das Kind reagierte, was letztlich am Abend des 23. April 2015 zu den Übergriffen geführt habe. In der Anklage war von zwei Taten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die Rede gewesen. Die aber habe es nicht gegeben, sagte der Angeklagte. Weil das für die spätere Strafzumessung nicht von Bedeutung gewesen wäre, wurde der erste Missbrauchsvorwurf eingestellt.

Warum er denn nicht gleich gestanden habe, fragte Richter Butenuth. Schließlich habe er ja von dem schwer belastenden DNA-Gutachten gewusst. Er habe, nachdem die Pflegekinder abgeholt worden waren, das Haus und seinen gesamten Hausrat verkaufen oder verschenken müssen.

Er zog zu seiner neuen Lebensgefährtin, der er den Missbrauchsvorwurf verschwieg, weil er sie nicht auch verlieren wollte. Auch das belastende DNA-Gutachten behielt er für sich. Erst als die Vorladung zur Gerichtsverhandlung kam, habe er seine Partnerin informiert. Die war auch dabei, als der Rentner bei Verteidiger Werner Momberg die Taten einräumte. „Wenn mich meine Partnerin verlassen hätte, hätte ich vor dem Nichts gestanden“, sagte der 66-Jährige.

Die Lebensgefährtin stehe jetzt aber zu ihm und wolle ihm bei der Verarbeitung seines einzigen Fehltritts in dieser Richtung helfen, erklärte Momberg. Schon vor dem Urteil hatte der Angeklagte die Zahlung von 5000 Euro Schmerzensgeld angeboten.