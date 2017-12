Ehrenamtspreisfür die Naturfreunde Fürstenhagen

Hessisch Lichtenau. Für ihre Partnerschaften mit anderen europäischen Städten sind die Naturfreunde Fürstenhagen Anfang Dezember mit dem Ehrenamtspreis des SPD-Bezirks Hessen-Nord ausgezeichnet worden. Der Preis wurde zum achten Mal vergeben, in diesem Jahr unter dem Titel „Europäische Initiativen“.

Den Tanz-und Trachtenverein Naturfreunde Fürstenhagen gibt es seit 1964, er ist für seine Tanzgruppen, die traditionelle Volkstänze aufführen, bekannt. Kontakte haben sie zu Vereinen in den Partnerstädten Hessisch Lichtenaus: Orgelet in Frankreich und Schlierbach in Österreich. Diese „Pflege internationaler Gesinnung“ war für die SPD auch ausschlaggebend für den Preis.

Hinzu kommt die einmal im Jahr stattfindende europäische Jugendwoche auf der Burg Ludwigstein in Witzenhausen, wo Tänzer aus ganz Europa zusammenkommen und ihr Können präsentieren. Einen Tag kommen sie nach Fürstenhagen und treten dort auf.

„Wir waren sehr überrascht und haben uns gefreut, dass wir gewonnen haben. Damit haben wir nicht gerechnet“, sagt Karin Rost, die Vorsitzende der Naturfreunde. „Es ist schön, Anerkennung für die ehrenamtliche Arbeit zu bekommen.“ Das Preisgeld in Höhe von 300 Euro werde der Verein wahrscheinlich für Material für die Tanzgruppen ausgeben.