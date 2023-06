Viele Besucher informieren sich zum Tag der offenen Gemeinde in Weißenborn

Von: Theresa Lippe

Gut besucht: Der erste Tag der offenen Gemeinde in Weißenborn war ein voller Erfolg. © Foto: Gemeinde Weißenborn

Weißenborn – Wie wird ein Personalausweis beantragt? Wie entsteht der Gemeindebrief? Wie ist der Bauhof ausgestattet und was macht er alles? Diese und viele weitere Fragen wurden beim Tag der offenen Gemeinde in Weißenborn jüngst beantwortet.

Bei bestem Sonnenschein fanden sich dazu viele Mitbürgerinnen und Mitbürger rund um die Gemeindeverwaltung in Weißenborn ein. Die Gemeindeverwaltung hatte ihre Türe geöffnet und erläuterte die umfassenden Arbeiten und Vorgänge. „Außerdem wurde erklärt, was zu beachten ist, wenn ich in Weißenborn heiraten möchte und welche Aufgaben das Standesamt hat“, berichtet Bürgermeister Thomas Mäurer.

Auch konnte sich die Verwaltung nach zirka 40 Jahren im Stil „dunkle Eiche rustikal“ in einem neuen, frischen und modernen Design samt neuer Büroausstattung zeigen, da über ein Förderprogramm die Mitarbeiterbüros, eine Teeküche sowie die Toilette renoviert und dem aktuellen Standard angepasst werden konnten.

Viele Interessierte informierten sich auch über die die Bauhoftraktoren oder die Multifunktionsmaschinen. „Der eigenständige Bauhof ist für den kompletten Winterdienst zuständig sowie für die vielfältigen Mäh-, Mulch- und Astknackarbeiten in beiden Ortsteilen“, erklärt Thomas Mäurer. Hinzu kämen die vielfältigen Arbeiten an und in den gemeindlichen Liegenschaften.

50 Jahre Kindergarten

Der gemeindliche Kindergarten „Zwergenstube auf dem Mattsberg“ lud alle Kinder zum Schminken und Tattoomalen ein. Weitere Spiele bescherten den Kindern einen kurzweiligen Aufenthalt. Eine herzliche Einladung zur Veranstaltung „50 Jahre Kindergarten“ am 17. Juni ab 15 Uhr in der Einrichtung wurde gerne ausgesprochen.

„Die ehrenamtlich geführte und hochwertig ausgestattet Gemeindebücherei war auch vertreten und machte die Gäste auf einen Besuch zum Probelesen und zum kostenfreien Ausleihen aktueller Bücher, Hörbücher für Kinder, junge Leute und für Erwachsene aufmerksam“, freut sich Bürgermeister Mäurer.

Auch für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher war gesorgt: Die Gäste konnten zwischen leckerem Kuchen und Kaffee, Herzwaffeln mit Sahne oder einer rustikalen Bratwurst wählen.

Mäurer freut sich: „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Weißenborn sowie der Gemeindevorstand, Angehörige und Freunde, haben tatkräftig zum Gelingen des ersten Tages der offenen Gemeinde beigetragen.“ Auch den fleißigen Kuchenbäckerinnen wolle er ein besonders großes Dankeschön aussprechen.