Jugendwaldheim stellt neue Arbeitsmappe für Schüler vor

Ein Buch für junge Klimaforscher

Mit einem neuen Buch des Jugendwaldheims können Schüler sich jetzt noch besser über Klimaschutz informieren.

Hoher Meißner – Die ersten sechs Schulklassen haben ihre Projektwochen im Jugendwaldheim auf dem Hohen Meißner nach dem Start in die Saison Mitte März dieses Jahres bereits hinter sich. Mit dabei die drei Klassen aus dem fünften Jahrgang der Friedrich-Wilhelm-Schule aus Eschwege, in deren Klimaforscherwoche neben praktischen Waldeinsätzen, Spielelementen und Forscherprogrammen erstmals das neue „Forscherbuch Klima“ eingesetzt wurde. Klassenlehrerin Sarah Reiß, die auch Biologie und Chemie unterrichtet, berichtete jetzt bei einem Treffen auf Einladung von Jugendwaldheimleiter Lothar Freund von ihren Erfahrungen.

Das Forscherbuch ist eine Loseblattsammlung in Form einer Arbeitsmappe, in der auf mehr als 40 Seiten über die Themenbereiche Wetter, Kohlendioxid und fossile Brennstoffe informiert wird und die über Arbeitsblätter zur Vertiefung der Inhalte verfügt. Ganz nach dem Geschmack der jungen Generation dürfte der QR-Code sein, mit dem die Kinder und Jugendlichen über ihr Smartphone auf die App zum Klimapfad gelangen, die weitere Informationen, verknüpft mit Arbeitsaufträgen, anbietet. Damit erweitert sich auch das Spektrum, um altersspezifisch beim Bearbeiten der Themen zu differenzieren. Auf einem der Blätter in der Arbeitsmappe werden die Schüler dazu aufgefordert, einen Klimawunschbrief zu schreiben, der beispielsweise an die Adresse eines Politikers gerichtet sein kann. Mit dem Hinweis „Wir können es schaffen“ werden die Teilnehmer zudem veranlasst, die Möglichkeiten des eigenen Tuns für ein besseres Klima zu fixieren.

Die Konzepte und Ideen für die Mappe, die in den Jahren 2020 bis 2022 von Schülerinnen und Schülern der Friedrich-Wilhelm-Schule in Eschwege, der Adam-von-Trott-Schule in Sontra, der Beruflichen Schulen in Eschwege und der Freiherr-vom-Stein-Schule in Hessisch Lichtenau entwickelt wurden, haben die Pädagoginnen Gabi Dinkel und Kerstin Kaden sowie der Grafikdesignerin Lisa Werner für das „Forscherbuch Klima“ verarbeitet. Die Mappe komme bei den Kindern gut an, lobte Sarah Reiß, die selbst mitgewirkt hatte, die vielfältige, schülergerechte Behandlung des Themas Klima. Bei der Fortsetzung im Unterricht habe sich jedoch gezeigt, dass die Begeisterung aus der Projektwoche nach einer weiteren Schulwoche nachgelassen hatte.

Ein Meilenstein in dem Klimaprojekt des Jugendwaldheims war die Eröffnung des Klimapfads am 1. September 2019. Der 2,7 Kilometer lange Rundweg verläuft über die Hausener Hute, am Wegesrand wird auf 13 massiven Holztafeln im Format 150 mal 100 Zentimetern rund ums Thema Klima informiert. (zlr)