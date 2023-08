Kirmestradition ist in Vierbach nach 25 Jahren Pause zurück und war ein Erfolg

Ein dreifaches Hurra im Hutzelgrund

+ © Privat Sie haben die Kirmes gerettet und nach Vierbach zurückgebracht: (v.l.) Joscha Pfingst, Christoph Arendt, Kevin Turinsky, Lennart Bachmann, Nils Stöber und Markus Albrecht. © Privat

Im kleinsten Ort der Gemeinde Wehretal war in den vergangenen Tagen ordentlich was los, denn Vierbach hat nach zwei Jahrzehnten Pause endlich wieder Kirmes gefeiert.

Vierbach – Dafür waren einige Vierbacher, die inzwischen überall in ganz Deutschland verstreut leben, sogar extra zurück in die Heimat gereist. Und die Party startete schon am vergangenen Donnerstag mit vollem Einsatz, als es ans Kränzewickeln ging und die Kirmes inoffiziell eröffnet wurde. Am Feuerwehrgerätehaus wickelte auch gleich das ganze Dorf mit, jeder wollte seinen Teil zu den Girlanden beitragen. Denn immerhin hatten die Vierbacher nun schon zwei Jahre auf ihre Kirmes verzichten müssen.

Ein lautes Hurra

Die ersten Grußworte waren da natürlich eine besonders große Ehre, die Kirmesbursche Christoph Arend übernehmen durfte. Eine herzliche Ansprache für die Kirmesgesellschaft hatten auch Landrätin Nicole Rathgeber und Bürgermeister Timo Friedrich dabei.

Ortsvorsteherin Katharina Dilling eröffnete die Kirmes im Hutzelgrund dann auch lautstark und gut gelaunt mit einem dreifachen „Hutzelgrund hipp, hipp, hurra“. Nach einem tobenden Applaus für die Ortsvorsteherin strömten die Besucher auf die Tanzfläche und an die Theke. Auf der Bühne der Zeltdisco war an diesem Abend Bomusic für die Musik zuständig, und die fand gerade beim jungen Publikum viel Zuspruch, die Tanzfläche war proppenvoll.

Umspiel nach 25 Jahren

Am Samstag hieß es dann raus aus dem Zelt: das Umspiel im Dorf stand an. Die Wildecker Musikanten waren dabei auf einem Anhänger im Dorf unterwegs und spielten hier und da ein Ständchen – der Schnaps war natürlich immer dabei. Abends ging es dann mit Live-Partymusik der Band „Red“ und guter Laune im Kirmeszelt weiter.

+ Die Stimmung kocht: In Vierbach standen die Besucher auch mal auf den Bänken. © julia dilling-neitzel

Das Dankeschön parat

Besinnlich wurde es im Kirmeszelt dann am Sonntag. Pfarrer Janosz König und die Kirmesorganisatoren luden zum Kirmesgottesdienst mit anschließendem Frühschoppen ein. Und der Pfarrer hatte sich dafür etwas Besonderes einfallen lassen: Gemeinsam mit Stefan Schneider am Keyboard lud er die Gäste zum Mitsingen ein. Das umgedichtete Lied „Wir sagen Dankeschön“ von den Flippers hallte durch das Zelt. Ganz zur Freude einiger Kirmesburschen, die das Lied auch gerne hören. „Möglicherweise auch so laut, im Garten, dass das ganze Dorf mithört“, sagte der Pfarrer. Auch für seine Predigt dachte er sich etwas Ausgefallenes aus. Passend zum Thema „Maß der Liebe Gottes“ griff König in seine Tasche und förderte einen Maßkrug zutage. Krüge in klein und groß, veranschaulichten in seiner Predigt das Wortspiel: „… dem Maßstab gerecht werden“. König hatte auch noch eine Mini-Variante des Kruges dabei. Zwei (alkoholfreie) Biere füllte er außerdem in das Maß und erklärte: „Das Maß der Liebe soll man so anderen geben, wie man es auch erhält“, dafür bekam er schallenden Applaus und Gelächter.

+ Zum Gottesdienst im Kirmeszelt hatte Pfarrer Janosz König einen Maßkrug mitgebracht. © johannes küllmer

„Amen und Prost“

Gemeinsam mit den Mitorganisatoren Joscha Pfingst und Christoph Arend trug König das Gebot des Tages vor und beendete es mit einem „Amen und Prost“. Kurz nachdem der Gottesdienst zu Ende gegangen war, tauschte der Pfarrer die schwarze Robe dann geschwind gegen ein Kirmes-T-Shirt. Abends kam dann noch eine besondere Ehre auf den Pfarrer zu: Er durfte, gemeinsam mit den Kirmesburschen, die Kirmes vergraben, wo sie bis zum nächsten Mal schlummern wird, bis Vierbach im nächsten Jahr wieder das Kirmesfieber packt. (Johannes Küllmer, Julia Dilling-Neitzel, Kim Hornickel)