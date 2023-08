Rainer Janisch hat auch im Kreissportbund Eisenach Spuren hinterlassen

Rainer Janisch sucht die Herausforderung: Viele Wege verlangen bei den Touren über die Alpen extreme körperliche Anforderungen. © privat/nh

Der waschechte Weißenbörner fand zwar schon mit Kindesbeinen die Eingangstür des örtlichen Sportvereins, hat sich aber erst im Mannesalter dem Handballteam angeschlossen.

Weißenborn – Er ist ein echter Kämpfer an vielen Fronten, sein ehrenamtliches Engagement findet sich im Sport wie in der Kommunalpolitik wieder. Seine berufliche Laufbahn war ebenfalls bemerkenswert, und Rainer Janisch aus Weißenborn pflegt ein außergewöhnliches Hobby, denn er überquerte bereits dreimal die Alpen per pedes.

Der waschechte Weißenbörner fand zwar schon mit Kindesbeinen die Eingangstür des örtlichen Sportvereins, hat sich aber erst im Mannesalter dem Handballteam angeschlossen. Auch zog es ihn 1981 und 1982 für zwei Jahre in die Nachbarschaft zur SG Datterode/Röhrda, aber mit der Rückkehr zur damals neu gegründeten Spielgemeinschaft Völkershausen/Weißenborn gehörte er als Eckpfeiler beim TuS unter den vielen Routiniers zum Stammpersonal in der Sportart, die mittlerweile den Wechsel vom Groß- aufs Kleinfeld bzw. in die Halle vollzogen hatte.

„Auch der Nachwuchs lag mir sehr am Herzen, zusammen mit Gerd Morgenthal haben wir viele Jugendliche handballerisch gefördert“, bedauert Rainer Janisch wehmütig, dass im einstigen Handballdorf, wo neben dem normalen Spielbetrieb über viele Jahre hinweg zur Tradition gewordene Turniere auf Groß- und Kleinfeld ausgetragen wurden, der TuS diesbezüglich in den Tiefschlaf verfallen ist.

Der Schriftführer

Nicht aber der Verein in Gänze, denn hier regiert seit Jahrzehnten erfolgreich auch der Tischtennissport. Und an der Seite des Vorsitzenden Gerd Mäder gehört Rainer Janisch seit zehn Jahren als Schriftführer dem Vorstand an. „Ich habe mich sehr über die Ehrennadel in Silber für meine aktive Zeit im Handball gefreut und auch über die Ernennung zum Ehrenmitglied in 2021“, schwenkt er ins thüringische Eisenach.

In der Verantwortung

Dorthin zog es den heute 63-Jährigen 1993 in seiner beruflichen Funktion als Sparkassenbetriebswirt; vom damaligen Eschweger Direktor Heinrich Keller höchstpersönlich transferiert. „Es ging da alles sehr schnell, der Kreisportbund Eisenach heuerte mich als Schatzmeister an und in Personalunion war ich auch noch für den Breiten- und Freizeitsport verantwortlich“, gibt Rainer Janisch zu verstehen, dass er 20 lange Jahre im Nachbarbundesland Spuren hinterlassen hat und, sozusagen als Belohnung, mit der Gutsmuths-Ehrenplakette in Bronze ausgezeichnet wurde.

Sehr gerne hat er in dieser Zeit mit dem Geschäftsführer des Landessportbundes Thüringen, Rolf Beilschmidt, zusammengearbeitet: „Der erfolgreiche Olympiateilnehmer und 18-fache DDR-Meister im Hochsprung hat bis hinunter zur Basis viele sportliche Wege geebnet.“

Im Heimatverein aktiv

Wenn der Heimatverein in Weißenborn zu Arbeitseinsätzen in Sachen Dorfverschönerung ruft, dann fehlt auch Rainer Janisch nicht, der nicht nur Beitragszahler ist, sondern sich über einen längeren Zeitraum als Beisitzer im Vorstand einbrachte.

Einsatz für Feuerwehr

Und sehr nahe steht der 63-Jährige auch den Feuerwehren in Weißenborn und Rambach: „Für den Erhalt der Ortsteilwehren setze ich mich gerne ein, weil ich den Brandschutz und die damit verbundene Sicherheit der Bürger weit oben ansiedele.“

Gerade im Ehrenamt sieht Rainer Janisch seine Berufung: „Es werden immer weniger Menschen, die Verantwortung übernehmen. Diese Tatsache lässt sich auch auf die Kommunalpolitik ableiten“, sieht er sich dort richtig aufgestellt. Von 2006 an gehörte er dem Gemeindeparlament an, wechselte 2011 in den Gemeindevorstand und vertritt seit 2016 als Erster Beigeordneter Bürgermeister Thomas Mäurer.

Und bei so viel Ehrenamt darf natürlich die Freizeitgestaltung nicht zu kurz kommen. Im Morgenmagazin hat er eine Sendung mit dem Titel „Wir laufen über die Alpen“ gesehen und sofort Feuer gefangen: „Ich habe nie eine Wanderhose besessen, sondern die Touren in Jeans bewältigt“, schmunzelt Rainer Janisch, der aber sofort zu verstehen gibt, dass alle anderen Ausrüstungsgegenstände den oftmals hohen Anforderungen entsprechen müssen.

Harte Trainingsarbeit

„Ich habe mich selbst motiviert, wollte einfach mal wieder die uns geschenkte Natur wahrnehmen und habe mich konditionell intensiv vorbereitet, dreimal pro Woche 15 Kilometer abgespult und am Meißner Höhentraining absolviert“, spricht er das schweißtreibende Training für die Rucksacktouren von Berghütte zu Berghütte an.

An seiner Seite war bei den letzten beiden Touren auch Lebensgefährtin Petra. 2019 ging es von Bozen nach Trient, ein Jahr später folgte der Klassiker von Oberstdorf nach Meran, und im Vorjahr stand der steinige Weg von Mittenwald nach Sterzing auf dem Programm. „Und wir werden auch künftig mit gutem Schuhwerk, Regenjacke, Handschuhe und Mütze in hochwertiger Qualität im Rucksack bei Sonne, Regen oder auch Schneegraupel die Herausforderung auf extremen Pfaden suchen“, gewährt der 63-Jährige Einblick in seine Zukunftspläne. (Harald Triller)