Ein Ort, an dem Kultur lebt: Jazzkonzert mit Edgar Knecht auf Hohenhaus

Verhilft mit Virtuosität und emotionaler Kraft dem angestaubten deutschen Volkslied zu neuer Blüte: Jazzpianist Edgar Knecht (links), auf unserem Foto mit dem Trompeter und zweifachem Echo-Jazz-Preisträger Frederik Köster zu sehen. © privat/nh

Holzhausen – Hohenhaus ist ein Ort der Kultur. Und das schon aus der Geschichte heraus – man denke nur an den Schriftsteller Siegfried Lenz, einen der bekanntesten deutschsprachigen Erzähler der Nachkriegs- und Gegenwartsliteratur und zu Lebzeiten ein bekennender Hohenhaus-Enthusiast.

Im Schlosshotel entstanden Werke wie „Schweigeminute“, „Der Überläufer“ und „Die Nacht im Hotel“. Der Kulturort Hohenhaus soll nun, nach mageren Coronajahren, wieder zurückfinden zu gewohnter Stärke; zurück zu außergewöhnlichen Konzerten und mitreißenden Lesungen.

Und welch besseren Künstler könnte es zum Auftakt in die „Kulturort Hohenhaus“-Reihe der zweiten Jahreshälfte geben als Edgar Knecht. „Ein Meilenstein zeitgenössischer Jazzgeschichte“ schwärmt die Kritik über den Kasseler Jazzpianisten, und die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint: „Eine solche Musik hat die Welt wohl noch nicht gehört“. Und tatsächlich gelingt dem Pianisten etwas, was man so noch nicht erlebt hat: Die Lebendigkeit von Jazz und Weltmusik und die Raffinesse klassischer Kompositionsweisen mit der Tiefe und Klarheit alter Volksliedmelodien zu verbinden.

Tatsächlich ist die Sammlung von Kinder- und Hausmärchen, die Jacob und Wilhelm Grimm als Brüder Grimm herausgegeben haben, tief mit der nordhessischen Kultur und Geschichte verknüpft. Thomas Bockelmann, ehemaliger Intendant am Staatstheater Kassel, stellte den Kontakt zwischen dem Jazzpianisten und Hoteldirektor Peter Niemann, selbst bekennender Edgar-Knecht-Fan, her.

Ende September gastiert Knecht auf Hohenhaus – und wird das Publikum mit einer Synthese aus deutschen Volksliedern und einer eher traditionell funkelnden Spielauffassung überzeugen.

Alexander Oetker liest im November

Ein „alter Bekannter“ schließlich ist im November zu Gast auf Hohenhaus: Alexander Oetker, deutscher Journalist, Autor und mehrere Jahre Leiter des Frankreich-Studios der Mediengruppe RTL Deutschland in Paris wird seinen neuesten Roman vorstellen. „Stille Nacht im Schnee“ ist Alexander Oetkers Weihnachtsgeschenk für alle, die vom Fest der Liebe träumen. Unterhaltsam und mit viel hintergründigem Witz wird die Geschichte einer Großfamilie erzählt, die sich zum friedlichen Weihnachtsfest in einer gemütlichen Almhütte verabredet – aber die besinnliche Stimmung will sich einfach nicht einstellen: Die Schwiegertochter meckert am Essen herum, der Sohn taucht ohne seine Freundin auf und die Tochter kommt viel zu spät ...

Jahresabschluss mit Volker Weidemann

Den Abschluss der „Kulturort“-Reihe schließlich gestaltet zum Jahresende Volker Weidemann, Leiter des Feuilletons bei der Zeit und von Hause aus Literaturkritiker. Er wird aus seinem Buch „Mann vom Meer: Thomas Mann und die Liebe seines Lebens“ lesen. Das Meer war für Thomas Mann sein Leben lang der Ort der Sehnsucht und des verheißungsvollen Sogs in die Tiefe.

Volker Weidermann schreibt mit Leichtigkeit und Humor, mit Wärme und großer Klarheit über den Nobelpreisträger, über seine Sehnsucht und seine Lieben. Sein Buch ist die Geschichte eines deutschen Jahrhunderts, es ist die Biografie eines großen Schriftstellers und seiner Familie, vor allem aber ist es ein Roman über das Dunkle, Glänzende, Bedrohliche, Verlockende, Befreiende – eben über Thomas Mann und das Meer.

Karten für das Konzert sowie für beide Lesungen sind im Hotel Hohenhaus erhältlich. Telefon: 0 56 54/9870; E-Mail: info@hohenhaus.de sowie online: hohenhaus.de/arrangements

