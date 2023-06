Kindertagesstätte Wilde Wichtel in Reichensachsen wird 50 Jahre alt

Von: Emily Spanel

Matthias Röhl ist seit zwei Jahren der Leiter der Awo-Kindertagesstätte Wilde Wichtel. Tätig ist er hier aber schon seit 21 Jahren. © Emily Hartmann

Seit einem halben Jahrhundert ist die Awo-Kindertagesstätte „Wilde Wichtel“ in Reichensachsen ein Ort der Geborgenheit. Am Samstag, 8. Juli, wird das Jubiläum gefeiert.

Reichensachsen – „Wilde Wichtel“, das klingt nach basteln, kuscheln, toben, nach Fingern voller Farbe und Schuhen voller Sand. Hier werden kleine Tränchen getrocknet, erste Streits geschlichtet, hier wird beim Binden von Schnürsenkeln assistiert – oder, schlicht:Es werden die Weichen gestellt fürs Leben.

Matthias Röhl ist Leiter der Kindertagesstätte und den „Wilden Wichteln“ seit 21 Jahren fest verbunden. Viele seiner ehemaligen Schützlinge hat er erwachsen werden sehen und ihren Lebensweg aus der Ferne verfolgt. Nicht nur sie, sondern alle, die sich mit der Kindertagesstätte verbunden fühlen, laden er und das engagierte Kita-Team herzlich ein, wenn die Einrichtung am Samstag, 8. Juli, ihr 50-jähriges Bestehen feiert.

Nichts weniger als beeindruckend ist es, wenn viele Generationen in denselben Kindergarten gehen. Es zeigt die Beständigkeit der Einrichtung – und die Qualität der hier geleisteten Arbeit. Auf dem Weg zu eigenständigen, selbstverantwortlichen Persönlichkeiten wollten die Erzieherinnen die ihnen anvertrauten Kinder begleiten, erklärt Matthias Röhl. „Partizipation ist uns ein wichtiges Thema.“ Nichts Überstülpen, sondern die Kinder ernst nehmen und ihnen eine Stimme geben – das ist bei den „Wilden Wichteln“ selbstverständlich. Ein Großteil des Teams ist überdies nach dem Papilio-Programm zertifiziert und sensibilisiert früh für die Themen Sucht- und Gewaltvermeidung.

Eine der größten Einrichtungen im Kreis

119 Kinder werden derzeit von einem Team aus 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in teiloffenen Gruppen betreut. „Damit sind wir nach wie vor eine der größten Einrichtungen im Kreis“, sagt Matthias Röhl.

Als Wohnort ist Reichensachsen sehr begehrt; vom anhaltenden Zuzug junger Familien profitiert auch die Kindertagesstätte. 140 Kinder wurden hier zu Hochzeiten betreut. Ihren Namen tragen die „Wilden Wichtel“ im Übrigen seit dem Jahr 2005. Er symbolisiert die enge Verbundenheit des Kindergartens mit dem Ort; die sehr guten Kontakte zu den Vereinen und Institutionen. Die kommen den Kindern übrigens mehrfach zugute: Gern werden Ausflüge in die Gemeinde unternommen; die Feuerwehr, Polizei oder jüngst die DLRG kennengelernt. Dazu gibt es Waldwochen.

Eng verzahnt ist die Awo-Kita weiterhin mit der Kleeblatt-Grundschule, die in direkter Nachbarschaft gelegen ist.

So können die Kinder perfekt auf den Übergang vorbereitet werden – für Schulprojekte steht den Kindergartenkindern sogar ein eigener Klassenraum zur Verfügung.

Der Ablauf des Jubiläumsfests 50 Jahre „Wilde Wichtel“

Das große Jubiläumsfest „50 Jahre Awo-Kita Wilde Wichtel“ wird am Samstag, 8. Juli, rund um die Einrichtung in Reichensachsen gefeiert. Los geht es um 12.30 Uhr mit der Begrüßung und eventuellen Festreden durch die geladenen Vertreter der politischen Gremien. Es folgt ein Mitmachkonzert mit „Herrn Müller und seiner Gitarre“ auf der Wiese der Busschleife. Ab 14.15 Uhr findet ein Sponsorenlauf statt – ebenfalls entlang der Busschleife. Für Kurzweil ist bestens gesorgt: Aus Eschwege reisen Facepainter an; es wird Mitmachaktionen in großer Zahl geben, dazu eine Spielstation der Freiwilligen Feuerwehr Reichensachsen. Für Speisen und Getränke wird ebenfalls gesorgt sein. (Von Emily Hartmann )