Wanfrieder Nils Fehrmann bei nordhessenweitem Schülerwettbewerb erfolgreich

Erolgreich im Wettbewerb „Der beste Praktikumsbericht“: Nils Fehrmann (Mitte) erreicht den zweiten Platz. Seine Mutter Yvonne Fehrmann und sein Vater Oliver Fehrmann sind stolz. © Foto: Kathrin Schindewolf

Nils Fehrmann von der Anne-Frank-Schule in Wanfried hat beim „Schülerwettbewerb: Der beste Praktikumsbericht“ den zweiten Platz nordhessenweit errungen.

Wanfried – Aufgabe war es, einen besonders guten, kreativen und ausführlichen Praktikumsbericht einzureichen. Sein zweiwöchiges Praktikum absolvierte der Schüler bei Wetzestein Holzbau GmbH in Wanfried.

„Ich interessiere mich sehr für die Arbeit mit Holz und Landwirtschaft“, erklärt der 16-jährige Schüler. Das Interesse kommt nicht von ungefähr: Seine Familie verkauft im Nebengewerbe Brennholz. Schon oft habe er mit anpacken müssen, den Umgang mit Holz kennengelernt und viel über die Verarbeitung gelernt. So kam er auf die Idee, sich bei dem Wanfrieder Holzbau-Betrieb für einen Praktikumsplatz zu bewerben – erfolgreich.

Jeden Tag setzte sich Nils dafür nach getaner Arbeit im Betrieb zuhause an den Schreibtisch, hatte reflektiert und hatte einen Tagesbericht zum Arbeitstag verfasst. Dabei hatte er jeweils fünf Tätigkeiten benennen und beschreiben müssen. Nach jeder Woche hatte er noch jeweils zwei Wochenberichte geschrieben. Insgesamt hat der 16-Jährige so 44 Seiten gefüllt.

Erlebtes und Erlerntes niederschreiben

Die größte Hürde beim Schreiben des Berichts: Es gab keinen Leitfaden zur Orientierung. Die Schüler mussten sich selbst einen Aufbau überlegen, kreativ werden und Erlebtes und Erlerntes niederschreiben. Dass er für die Arbeit eine Auszeichnung erhalten würde, damit hatte er nicht gerechnet. Auch seine Eltern und seine Klassenlehrerin Larissa Mark waren sehr stolz auf ihn. Sie hatte den Bericht eingereicht.

Insgesamt wurden 48 Berichte aus 27 Schulen eingereicht. Eine Jury aus Pädagogen und Wirtschaftsvertretern bewertete alle Praktikumsmappen nach den Beurteilungskriterien Formale Struktur, Inhalt, kreative Gestaltung und Gesamteindruck.

Der Vorsitzende von Schulewirtschaft Nordhessen, Eike Pollmann erklärte: „Wir sind beeindruckt von den sauber dokumentierten Praktikumsdokumentationen und dem Eifer der Jugendlichen.“ Die Siegerehrung fand im Gästecasino bei Airbus Helicopter Technik GmbH in Calden statt.

Preisgeld für Schlepper-Führerschein

Ob er eine Ausbildung im Holzgewerbe machen will, wisse der Schüler noch nicht. „Nachdem ich meinen qualifizierten Hauptschulabschluss gemacht habe, möchte ich erst mal zwei Jahre lang die Berufsfachschule mit Schwerpunkt Mechatronik besuchen“, berichtet der 16-Jährige. In der erweiterten Schule sind auch noch mal zwei Praktika vorgesehen.

Was er mit dem Preisgeld von 40 Euro machen will, weiß er allerdings schon: Das fließt in den Schlepper-Führerschein.

Von Kathrin Schindewolf