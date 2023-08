TSV Wichmannshausen will bei Lattenknaller-Event auch Gemeinschaftssport erhalten

Gute Laune beim Sporttag: Auch für entspanntes Sonnenbaden war am Wochenende in Wichmannshausen Zeit. © lorenz schöggl

In Wichmannshausen ist am Wochenende ein bunter TSV-Sporttag zu Ende gegangen.

Wichmannshausen – Die Veranstalter ziehen schon kurz darauf eine positive Bilanz: „Wir wollten eine Veranstaltung schaffen, an der alle teilnehmen können“, erklärt Nicky Weimar, Vorstandssprecher, die Idee des zweiten Lattenknaller-Events des TSV Wichmannshausen. Samstag wurde bei dem traditionellen Sporttag das neue Outdoor-Volleyballfeld eingeweiht, bevor nach einem gelungenen Kreisoberligaspiel der Lattenknaller-Parcours für alle Zielgruppen den Tag ausklingen ließ.

Das Volleyballspielen hat in Wichmannshausen seit Jahren Tradition: Nachdem sich lose Formationen zum Freizeitsport trafen, hat Ralf-Siegbert Giesen in den Jahren 2015/2016 rund 30 unbegleiteten jugendlichen Flüchtlingen damit ein regelmäßiges Freizeitangebot geschaffen.

Durch Studium, Lehre und auch Abschiebungen hat sich die Gruppe inzwischen aufgelöst, aber „wir haben dann mit der Akquise für unsere gemischte Freizeitmannschaft begonnen“, erklärt Giesen, der seine sportliche Leidenschaft nicht aufgeben wollte.

Entstanden ist die Volleyballgruppe Datterode-Wichmannshausen, die Männer und Frauen aller Altersklassen zum Mitspielen einlädt. Schnell wurde auch der Traum eines eigenen Volleyballfeldes angegangen: In ehrenamtlicher Eigenregie hat die Gruppe auf der Fläche des ehemaligen zweiten Tennisplatzes eine gepflegte Grünfläche mit zwei massiven Pfosten und Volleyballnetz errichtet. Während das Netz dauerhaft für Freizeitsportler hängen bleiben soll, liegen zusätzlich mobile, spannbare Spielfeld-Abgrenzungen im Sportheim bereit.

Die Materialkosten in Höhe von 600 Euro hat die Stadt Sontra bereitgestellt, um „die ehrenamtliche Initiative zu unterstützen“, so Karl Henning, Magistratsmitglied, der in Vertretung des Bürgermeisters vor Ort war.

Und Schuss: Noah (links) zeigt beim TSV-Lattenknaller-Event in Wichmannshausen sein Können. © Schöggl, Lorenz

Eingeweiht wurde das neue Feld mit einem Turnier: „Jugendvolleyball Eschwege“, das Volleyballteam Wanfried-Schwebda und die heimische Mannschaft Datterode-Wichmannshausen hatten vormittags je eine Hin- und Rückrunde gespielt. „Es war just for Fun und einfach toll, endlich unser neues Feld einzuweihen“, erklärt Corinne Iffert aus der heimischen Mannschaft, die auch den Sieg des Freundschaftsturniers errungen hat.

Nachmittags schloss sich ein Fußball-Kreisoberligaspiel des TSV Wichmannshausen gegen die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach an, welches der TSV zur Krönung des Tages mit 3:0 für sich entschied (s. Lokalsport), bevor das Lattenknaller-Event den Sporttag ausklingen ließ.

Früher habe der TSV laut Weimar traditionell das Boyneburg-Pokalspiel für alle örtlichen Vereine als Kleinfeld-Turnier veranstaltet, doch der demografische Wandel hat die Suche nach einer Alternative angestoßen.

Mit dem Lattenknaller-Parcours aus Torwandschießen, Pfostentreffen, Zonentreffen und dem klassischen Lattenknaller als Königsdisziplin ist das bereits zum zweiten Mal gelungen: 14 dreiköpfige Mannschaften aus Wichmannshausen und Umgebung konnten angelockt werden, wobei „alle Altersklassen und Geschlechter teilgenommen haben“, freut sich Weimar.

Ziel des Parcours sei es, die Vereinsgemeinschaft zu erhalten und jeden zum Sport zu motivieren – egal, ob Fußball-Fan oder nicht. (Lorenz Schöggl)