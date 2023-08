Dreschfest in Reichensachsen: Einblicke in historische Landwirtschaft

Von: Maren Schimkowiak

Einblicke in die Landwirtschaft von anno dunnemals gibt es beim Dreschfest am Sonntag. © Archivfoto: Lorenz Schöggl

Am Sonntag, 20. August, findet von 10 bis 16 Uhr das Dreschfest in Reichensachsen statt. „Vom Wald bis zum Ofen“ – das diesjährige Dreschfest steht ganz in Zeichen der Holzbehandlung.

Reichensachsen – Dazu gibt es Vorführungen von holzverarbeitenden Geräten und Maschinen wie Zerhacker, Sägen oder Holzspaltgeräte.

Live-Vorführungen

Wie bei den vorherigen Dreschfesten gibt es auch in diesem Jahr wieder öffentliche Vorstellungen. Der Verein zeigt, wie eine historische Dreschmaschine funktioniert. Auch der Leiterwagen kommt wieder zum Einsatz: Mit diesem wurden die Garben zum Dreschplatz gefahren. Gezogen wird der Wagen am Sonntag von rätischen Grauviechern. Aus Weißenborn kommt die Familie Döring in traditioneller bäuerlicher Kleidung mit ihrem Rindergespann, das früher auch dazu diente, Pflüge oder Lasten zu ziehen. Der Messerschmied hat seinen Besuch angekündigt und gibt während des Festes Einblicke in sein Handwerk. Insgesamt werden bis zu 80 historische Traktoren, Landmaschinen, alte Autos und Motorräder aus der ganzen Region zu bestaunen sein.

„Wir freuen uns auch darauf, wenn Gäste mit ihren alten Maschinen anreisen“, so Erich Larbig vom Verein historischer Landmaschinen Wehretal-Reichensachsen. Für auswärtige Gäste gibt es Übernachtungsmöglichkeiten. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Neben Leckereien vom Grill gibt es auch die allseits beliebten „Schippeln“, also Kartoffelspalten, die direkt vor Ort in einem fahrbaren Backofen zubereitet werden. Für die kleinen Gäste wird eine Kinderkegelbahn aufgestellt, bei der sie ihr Wurfgeschick unter Beweis stellen können.