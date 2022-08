Einbruch in frühere McDonald-Filiale Herleshausen

Von: Stefanie Salzmann

Einbrecher sind in die alte McDonalds-Filiale in herleshausen eingebrochen. (Symbolfoto) © Daniel Maurer/dpa (Symbolbild)

Bei einem Einbruch in die ehemalige McDonalds-Filiale an der Brandenburger Straße in Herleshausen haben Diebe das Treppengeländer sowie mehrere Kupferkabel aus dem Schalterraum ausgebaut und mitgenommen.

Herleshausen- Um in das Gebäude zu gelangen, hatten sie laut Polizei das Fenster des Drive-In-Schalters eingeschlagen. Die Tat soll sich zwischen dem 13. Juli und dem 8. August ereignet haben. Zum Abtransport des Diebesgutes müssen die Täter ein entsprechendes Fahrzeug verwendet haben. Der entstandene Schaden wird mit etwa 5000 Euro angegeben. (Stefanie Salzmann)

Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege unter Tel. 05651/9250 entgegen.