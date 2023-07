Einbruch in Vereinsheim Oberhone

Von: Stefanie Salzmann

Teilen

In das Vereinsheim des TC Oberhone wurde eingebrochen. (Symbolfoto) © picture alliance / dpa

Unbekannte Täter sind am Sonntag zwischen 1 Uhr und 10.50 Uhr in das Vereinsheim des Sportvereins TC Oberhone „Am Wasserturm“ in Eltmannshausen/Oberhone eingebrochen.

Oberhone - Bei dem Einbruch gestohlen haben die Täter lediglich einen Sonnenbrillenaufsatz und eine Wandlampe aus dem Außenbereich. Der Stehlschaden wird mit 150 Euro angegeben. Dazu kommt noch ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 0 56 51/9250. (Stefanie Salzmann)