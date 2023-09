Fragen und Antworten zum Bildungs- und Teilhabepaket

Von: Emily Spanel

Teilen

Ob Schulausflüge, Klassenfahrten oder Lernförderung: Leistungen für Bildung und Teilhabe sollen Kindern und Jugendlichen zugute kommen. © Foto: Patrick Pleul/dpa

Werra-Meißner – Ob Schulausflüge und Klassenfahrten, Lernförderung, Mittagsverpflegung oder kulturelle Teilhabe – Kinder und Jugendliche aus bedürftigen Familien haben einen Anspruch auf staatliche Zuschüsse.

„Die Leistungen für Bildung und Teilhabe unterstützen junge Menschen aus Familien mit niedrigem Einkommen, damit sie gleichberechtigt Angebote in Schule, Kita und Freizeit nutzen können“, heißt es dazu aus der Pressestelle des Werra-Meißner-Kreises. Für uns beantworten die Ansprechpartnerinnen beim Kreis, was alles möglich ist, wer die Leistungen bekommen kann und wie man die Förderung erhält.

Wer hat Anspruch auf die Leistungen?

Kinder und Jugendliche aus Familien, die Leistungen des Jobcenters (Bürgergeld), Sozialhilfe, Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes, Kinderzuschlag oder Wohngeld beziehen, haben die Möglichkeit, Angebote und Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket in Anspruch zu nehmen. Grundsätzlich anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche, die jünger als 25 Jahre sind und keine Ausbildungsvergütung erhalten.

Welche Leistungen gibt es?

. Ausflüge und Klassenfahrten. Wenn die Schule oder die Kindertageseinrichtung eintägige Ausflüge oder mehrtägige Fahrten organisiert, können hierfür die erstandenen Kosten in bestimmter Höhe übernommen werden.

. Schulbedarf. Schülerinnen und Schüler erhalten für die Schulausstattung aktuell zum 1. August 116 Euro und zum 1. Februar weitere 58 Euro. Anschaffungen wie Schulranzen, Taschenrechner, Stifte, Schreibhefte und so weiter sollen dadurch erleichtert werden.

. Schülerbeförderungskosten. Wenn die Fahrtkosten zur Schule für Schüler und Schülerinnen ab der Oberstufe nicht von Dritten finanziert werden, können die Schülerbeförderungskosten (auch das Schülerticket Hessen) über das Bildungs- und Teilhabepaket erstattet werden. Voraussetzung ist hier eine Entfernung von mindestens drei Kilometern zur nächstgelegenen Schule. . Nachhilfe. Schüler und Schülerinnen benötigen manchmal Unterstützung, um die Lernziele in der Schule zu erreichen. Wenn die schulischen Angebote nicht ausreichen, um die Lerndefizite zu beheben, kann eine außerschulische ergänzende angemessene Lernförderung (Nachhilfe) gewährt werden.

. Mittagessen. Bieten die Schule oder die Kindertageseinrichtung ein gemeinsames Mittagessen an, können die Kinder sowie die Schüler und Schülerinnen ein kostenloses warmes Mittagessen erhalten.

. Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren erhalten ein Budget von 15 Euro monatlich für Vereins-, Kultur- oder bestimmte Freizeitangebote, um zum Beispiel beim Musikunterricht, beim Sport, bei Spiel und Geselligkeit oder bei Freizeiten mitmachen zu können. Damit können Mitgliedsbeiträge, Unterrichtsstunden oder Teilnahme an gemeinschaftlichen Freizeitangeboten finanziert werden.

Wer ist der korrekte Ansprechpartner beim Werra-Meißner-Kreis?

Für Informationen oder Fragen bei der Antragsstellung zu Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket können sich Anspruchsberechtigte an die Mitarbeiterinnen Anne Stützer, Telefonnummer 0 56 51/3 02 44 36 oder E-Mail: Anne.Stuetzer@werra-meissner-kreis.de sowie an Angela Heckmann unter Telefonnummer 0 56 51/3 02 14 88 oder E-Mail: Angela.Heckmann@werra-meissner-kreis.de wenden.

Die erforderlichen Anträge zum Bildungs- und Teilhabepaket sowie einen Informationsflyer zum Download gibt es auf der Homepage des Werra-Meißner-Kreises unter werra-meissner-kreis.de sowie unter familiennetz-wmk.de

Von Emily Hartmann