Eine Tradition lebt wieder auf: Freiwillige Feuerwehr Wommen lädt ein zum Grillfest

Von: Emily Spanel

Freuen sich auf viele Gäste: (hintere Reihe, von links) André Borghorst, Dirk Bodenstein, Tobias Schmauch, Florian Niebling und Maik Kniep sowie (mittlere Reihe, von links) Laura Carl, Selina Walther, Christian Walter und Kathi Kniep samt den jüngsten Helfern des Wommener Grillfestes. © Foto: privat

Die Wommener Feuerwehr lädt am kommenden Wochenende ein zu ihrem traditionellen Grillfest. Das Programm ist herausragend.

Wommen – Die gute Tradition des Wommener Grillfestes reicht zurück bis in die 1970er-Jahre. Aus einem Kameradschaftsfest der Einsatzgruppe der Freiwilligen Feuerwehr wurde nach und nach eine Institution, die nicht nur das dörfliche Miteinander auf eindrucksvolle Weise belebte, sondern den Herleshäuser Ortsteil zum Anziehungspunkt für Gäste aus dem gesamten Umland machte. Und auch in diesem Jahr – am kommenden Wochenende, Samstag und Sonntag, 5. und 6. August, wird in Wommen wieder groß gefeiert.

„Wir sind sehr glücklich, unser Grillfest nach den überstandenen Wirren der Coronapandemie und mit neu gewähltem Vorstand endlich wieder stattfinden zu lassen“, sagt Wommens Ortsvorsteher André Borghorst, zugleich Vorsitzender des Feuerwehrvereins, glücklich. 2019 wurde das beliebte Fest zum letzten Mal ausgerichtet – gefühlt eine kleine Ewigkeit ist seitdem vergangen. „Grund genug, jetzt wieder gemeinsam ausgelassen zu feiern.“

Das Grillfest beginnt am Samstag um 18 Uhr auf dem Wommener Festplatz – in direkter Nachbarschaft zum Spielplatz, der erst kürzlich durch das Engagement der Wommener aufgewertet und feierlich eröffnet wurde. Zum ersten Mal wird auf das sonst übliche Pfannengyros verzichtet; stattdessen werden selbst gemachte Burger serviert. Für Brat- und Currywurst samt Pommes und Getränken aller Art wird selbstverständlich ebenfalls bestens gesorgt sein. Partystimmung kommt ab 20.30 Uhr auf, wenn die Wommener Feuerwehr zur Disco lädt.

„Spiele ohne Grenzen“ am Sonntagnachmittag

Weiter geht es am Sonntag: Ab 11 Uhr ist ein Frühschoppen angesagt. Ab 14.30 Uhr schließen sich die Kinderspiele mit den „Spielen ohne Grenzen“ an.

An den Stationen darf sich der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehren austoben. „Anmeldungen von Mannschaften aus dem Umland sind noch möglich und wirklich sehr gern gesehen“, wirbt André Borghorst. Je mehr Kinder und Jugendliche mitmachen, desto besser. Wer sich anmelden möchte, kann das ab sofort unter der E-Mail-Adresse andre.borghorst@t-online.de tun.

Spektakulär wird es für die Gäste, wenn die Bambini- und Jugendfeuerwehr am Nachmittag eine gemeinsame Übung präsentiert. Für Kaffee und Kuchen ist ab Sonntagnachmittag ebenfalls gesorgt.

„Die Ausrichter des Grillfestes freuen sich auf viele Gäste aus Wommen und natürlich auch aus den umliegenden Orten“, sagt André Borghorst für die Feuerwehr. Und wer einmal ein Grillfest der Freiwilligen Feuerwehr Wommen erlebt hat, der weiß – dieser Besuch lohnt sich allemal.

