Einige Buslinien im Werra-Meißner-Kreis gehen an die Deutsche Bahn

Von: Evelyn Ludolph

Bushaltestelle am Markt Witzenhausen.jpg © Friederike Steensen

Das Jahresende wird im Linienbusverkehr des Werra-Meißner-Kreises einige Änderungen bereithalten. Frölich-Reisen gibt die Betreuung zum Beispiel am Hauptstandort Hessisch Lichtenau ab.

Werra-Meißner – Mit dem Fahrplanwechsel zum Jahresende kommen Änderungen im Linienbusverkehr im Werra-Meißner-Kreis. Ab dem 10. Dezember 2023 wird die DB Regiobus Mitte die Linienbündel „Gelstertal Lossetal“ (Bereich Hessisch Lichtenau, Großalmerode und Witzenhausen) für die kommenden zehn Jahre betreuen sowie „Eschwege Wanfried“ (Bereich Eschwege, Meinhard, Wanfried und Mühlhausen). Das bestätigt der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) auf Nachfrage.

Bisher hatte die Frölich-Reisen GmbH den Auftrag für diese Strecke. Doch der Vertrag läuft zum 9. Dezember aus. Dass sie die Ausschreibung verloren haben, trifft sie, wie Geschäftsführerin Biance Frölich mitteilt: „Gerade hier in Hessisch Lichtenau, an unserem Hauptstandort, die Linie zu verlieren, das ist nicht in Worte zu fassen.“ Seit Beginn der Ausschreibungen 2007 habe Frölich die Strecke zwischen Hessisch Lichtenau und Witzenhausen betreut, zuvor sogar schon eigenwirtschaftlich.

Frölich-Reisen GmbH könne Angebote der Deutschen Bahn nicht unterbieten

Warum sie die Ausschreibung verloren haben, sei bekannt, erklärt Frölich: „Einziges Zuschlagskriterium war der Preis.“ Ein Konkurrent wie die DB sei nicht berechenbar. Dank Subventionen müssten diese nicht so kalkulieren wie normale Unternehmen. „Ihr Angebot können wir nicht unterbieten“, sagt Bianca Frölich.

Trotz des Wegfalls der Linien wollen Frölichs aber auf Kündigungen von Fahrern verzichten und stattdessen durch Versetzungen an andere Standorte des Unternehmens, wie in Kaufungen oder Melsungen, individuelle Lösungen finden.

Das Unternehmen werde künftig mehrere Linien im Kreis betreuen

Frölich wird auch nach dem Fahrplanwechsel mehrere Linien im Kreis betreuen. So gehören die Linienbündel „Hessisch Lichtenau–Eschwege–Mühlhausen“, „Meißner“ und „Wehretal“ zu ihrem Aufgabengebiet. Zudem konnte Frölich kürzlich auch die Ausschreibung für den Stadtbus Eschwege erneut für sich entscheiden, teilt NVV-Sprecherin Judith Féaux de Lacroix mit.

Die DB Regiobus Mitte hat Standorte in Kassel und in Rotenburg an der Fulda, wie eine Bahnsprecherin mitteilt. Zudem baue man aktuell einen Platz bei Eschwege auf. Der Betreiberwechsel habe laut NVV keine wesentlichen Auswirkungen auf die Fahrgäste. Die DB Regiobus Mitte werde neue Busse mit umfangreicher Ausstattung einsetzen, kündigt diese an. Bei Fragen und Problemen der Fahrgäste in Nordhessen sei immer der NVV erster Ansprechpartner. (Evelyn Ludolph)

Wer entscheidet über den Zuschlag? In diesem Fall waren sowohl lokale als auch regionale Buslinien Bestandteil der europaweiten Ausschreibung, weswegen die Federführung beim Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) lag. Der traf die Entscheidung in Absprache mit dem Nahverkehr Werra-Meißner (NWM), wie Pressesprecherin Judith Féaux de Lacroix für den NVV mitteilt. Wären nur lokale Buslinien betroffen, würden Ausschreibung und Vergabe durch den NVM abgewickelt. (elu)