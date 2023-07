Waldbrände auf Rhodos: Wenige Menschen aus Werra-Meißner-Kreis betroffen

Von: Theresa Lippe

Feuer auf der griechischen Insel Rhodos: Der Eschweger Max Wurdinger hat beobachtet, wie sich die Flammen ausgebreitet haben. Seine Aufnahme stammt von Dienstag, 18. Juli, um 19.02 Uhr. © max wurdinger/privat

Seit Tagen wüten Waldbrände auf Rhodos, Urlauber werden evakuiert. Reisebüros aus dem Werra-Meißner-Kreis befürchten allerdings keinen nachhaltigen Schaden für den Tourismus.

Werra-Meißner – Seit Tagen wüten Waldbrände auf der griechischen Insel Rhodos. Unzählige Anwohner mussten evakuiert werden und auch Urlauber müssen ihren Aufenthalt frühzeitig abbrechen oder können die Reise gar nicht erst antreten. Auch die Reisebüros im Werra-Meißner-Kreis verfolgen die Situation auf der Urlaubsinsel, denn auch in diesem Jahr gehört Griechenland wieder zu den beliebtesten Urlaubszielen.

Das sagen die Reiseexperten aus dem Werra-Meißner-Kreis:

„Unsere Kunden sind zum Glück nicht so stark betroffen“, berichtet Michael Hobbie, Inhaber des Reisebüros „Auf und davon“ in Sontra. Da die Sommerferien in Hessen erst kürzlich angelaufen sind, stünden die gebuchten Rhodos-Reisen seiner Kunden noch aus. „Eine Handvoll hat ihren Urlaub umgebucht und sich für andere griechische Inseln entschieden, zwei oder drei Familien haben ihren Rhodos-Aufenthalt um zwei Wochen nach hinten verschoben“, sagt Hobbie.

Wer eine Pauschalreise gebucht habe, hätte Glück: „Sollte der Urlaub durch die Waldbrände betroffen sein, kümmern sich Reiseveranstalter oder -büro um eine kostenlose Stornierung oder Umbuchung“, erklärt der Reiseexperte.

„Wir mussten bisher keine Reisegäste von Rhodos zurückholen“, sagt Silvia Vogel, Inhaberin des Reisebüros Vogel in Eschwege. Sie stellt klar: „Es brennt nicht die ganze Insel, das scheint vielen nicht klar zu sein.“ Lediglich der südöstliche Teil Rhodos sei von den Waldbränden betroffen, beispielsweise der Ferienort Gennadi.

Vogel weiß: „Etwa acht bis zehn Hotels sind auf Rhodos von dem Feuer betroffen. Die Reiseveranstalter informieren uns aber gut und auch wir informieren unsere Kunden über Instagram.“

In ihrem Reisebüro hätte wegen der Brände nur eine Familie ihre Reise umgebucht: Andalusien statt Rhodos. „Natürlich sind manche Urlauber beunruhigt, ich glaube aber nicht, dass die Waldbrände einen Einfluss auf die Urlaubssaison 2024 haben werden.“ Dem schließt sich Hobbie an – es sei schließlich nicht das erste Feuer in griechischen Urlaubsregionen.

Eschweger Urlauber war vor Ort und berichtet:

Der Eschweger Max Wurdinger (24) hat mit seiner Freundin eine Woche (13. bis 20. Juli) Urlaub auf Rhodos gemacht und vor Ort miterlebt, wie die Waldbrände begonnen haben. „Das Feuer hat sich ziemlich schnell ausgebreitet“, berichtet der 24-Jährige. Von Dienstag, 18. Juli, bis einschließlich Donnerstag, 20. Juli, hätten der Eschweger und seine Partnerin aus der Ferne beobachten können, wie die Flammen sich „wirklich schnell“ ihren Weg geschlagen haben.

„Vor Ort war Militär unterwegs für sogenannte ‚fire control‘. Man hatte wohl gehofft, die Flammen über Nacht unter Kontrolle zu kriegen.“ Die Einheimischen hätten die Einsatzkräfte mit Getränken und Essen versorgt – alle hätten zusammengehalten. „Wir selbst haben nur das frühe Stadium des Feuers beobachtet, unser Hotel war nicht betroffen.“ Auch der Rückflug lief problemlos, da sich der Flughafen im nicht betroffenen Norden der Insel befindet. (Theresa Lippe)