Wehretaler Ferienspiele laufen sehr erfolgreich – DRK vermittelt Erste Hilfe

Von: Emily Spanel

Nach der theoretischen Einführung folgt die praktische Übung: Romy (links) verbindet ihre „verletzte“ Freundin Vanessa. © Emily Hartmann

Die zweite Woche der Wehretaler Ferienspiele sind in vollem Gange - und wie. Für die Kinder und Jugendlichen gibt es ein außergewöhnliches Progamm. Am Dienstag war das DRK vor Ort.

Reichensachsen – Was tun bei Verbrennungen, tiefen Schnittwunden; was ist, wenn ein Stück Brezel oder ein Legostein im Hals steckt, und wie lautet eigentlich noch mal die Nummer des Giftnotrufs? Fakt ist: Jeder kann sich plötzlich in einer Situation wiederfinden, in der ein anderer Mensch in akute Not geraten ist – oder in der man selbst auf die sofortige Hilfe anderer angewiesen ist.

In beiden Fällen gilt: Wäre schon gut, wenn man dann ein wenig Ahnung von Erster Hilfe hätte.

Schon den Jüngsten beispielsweise das korrekte Versorgen von Wunden und das richtige Anlegen von Verbänden näherzubringen, das hat sich ein engagiertes Team des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zum Ziel gesetzt. Am gestrigen Dienstag waren so fünf Frauen – drei Angehörige des Jugendrotkreuzes und zwei der Bereitschaft – zu Gast in der Kleeblattschule Reichensachsen, um die Ferienspiele der Gemeinde Wehretal zu bereichern.

Im Notfall für den Nächsten einsetzen

21 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren sind in der laufenden Ferienwoche angemeldet, und sie können neben jeder Menge Spiel und Spaß eben auch ihr neu erworbenes Wissen mit nach Hause nehmen. Spielerisch und altersangemessen vermitteln Lena Hildebrandt und ihre Kollegen, wie wichtig es ist, sich im Notfall für seinen Nächsten einzusetzen.

„Die Kinder durften mit uns auch eine Runde mit dem Krankentransportwagen über den Schulhof fahren“, sagt Lena Hildebrandt – die Balance zwischen Aufregung, Spiel und der Vermittlung neuer Kenntnisse ist wichtig. Und das Konzept geht auf: Voller Eifer verbindet etwa Romy ihrer Freundin Vanessa die täuschend echt geschminkte blutende Kopfwunde.

Wehretals Bürgermeister Timo Friedrich, der das Programm der zweiten Ferienspiel-Woche organisiert hat, ist sehr zufrieden: „Der Zulauf ist hervorragend. Mit 24 Kindern in der ersten Woche waren wir sogar ausgebucht.“ Das kommt nicht von ungefähr, denn das Programm, das in Kooperation mit den Vereinen und mit der Unterstützung des Werra-Meißner-Kreises angeboten wird, ist außergewöhnlich.

Fußballturnier am Donnerstag

Beispielsweise sei auf den morgigen Donnerstag hingewiesen: Dann steht ein ganzer Sporttag mitsamt eines kleinen Fußballturniers auf der Agenda. Als Ausrichter wurde der SV Reichensachsen gewonnen. Am Freitag ist Imker Ralf Schlarbaum zu Gast und wird den Kindern alle Fragen rund um Bienen und Honig beantworten. Und: Zum Abschluss der zweiwöchigen Ferienspiele wird Bürgermeister Timo Friedrich selbst am Grill stehen und die Kinder mit Leckereien versorgen. Sonst haben das Team der Gaststube Ab und zu aus Reichensachsen sowie das Bistro Amelie die Mittagsversorgung der Kinder übernommen. Wer Lust hat, als Betreuer der Wehretaler Ferienspiele dabei zu sein, kann sich schon jetzt für die nächste Auflage bewerben.

Kontakt: Landstraße 70 in Reichensachsen, Telefon: 0 56 51/9 49 00; Telefax: 0 56 51/94 90 30; E-Mail: verwaltung@wehretal.de

Von Emily Hartmann

Auch das Kennenlernen verschiedener Instrumente und das Kleben von Pflastern gehören dazu: Die Expertinnen Mia-Sophie (links) und Nele vermitteln das Wissen altersgerecht – Greta (Mitte) ist begeistert. © Emily Hartmann