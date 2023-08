Einschnitte in Stadtverkehr: Eschweger Ortsdurchfahrt wird ab heute saniert

Teilen

Dringender Handlungsbedarf: Der Fahrbahnzustand im Kreuzungsbereich Niederhoner Straße/ Kuhtrift/ Schützengraben ist desolat. Ab morgen wird großflächig saniert. © Emily Hartmann

Autofahrer müssen sich auf gravierende Einschnitte im Stadtverkehr von Eschwege gefasst machen.

Eschwege – Ab dem heute, Mittwoch, 16. August, wird die Bundesstraße 249 im Bereich der Kreuzung Niederhoner Straße/ Kuhtrift/ Schützengraben voll gesperrt. Eine direkte Zufahrt zur Innenstadt ist damit etwa für den Verkehr aus Richtung des Weidenhäuser Kreuzes ausgeschlossen; und auch in der Gegenrichtung müssen sich die Verkehrsteilnehmer auf weiträumige Umleitungen einstellen.

Die Arbeiten sollen so schnell wie möglich vonstatten gehen und laut Hessen Mobil bis Ende September abgeschlossen sein.

Der Ist-Zustand

Die Eschweger Ortsdurchfahrt wird in einer Gemeinschaftsmaßnahme von Hessen Mobil und der Stadt Eschwege großflächig saniert. „Die Bauarbeiten sind erforderlich, weil der derzeitige Fahrbahnzustand schlichtweg desolat ist“, erklärt Niklas Kurz von der Fachabteilung Bau bei Hessen Mobil. Bereits im März sei wegen der gravierenden Fahrbahnschäden – Risse, Flickstellen und eine sich lösende Deckschicht, um nur einige zu nennen – eine kurzfristige Notinstandsetzung erfolgt. Nun schließe sich die grundhafte Sanierung an.

Die Kosten

„Eigentlich war diese Fahrbahnerneuerung für das Jahr 2023 gar nicht vorgesehen, wurde aber aus Gründen der Verkehrssicherheit kurzfristig in das Bauprogramm des Bundes und der Stadt Eschwege aufgenommen“, sagt Nico Beck, Sachgebietsleiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Hessen Mobil. Die notwendigen Haushaltsmittel wurden von der Bundesrepublik Deutschland (Hessen Mobil, 450 000 Euro) und der Stadt Eschwege (150 000 Euro) bereitgestellt.

Die Dringlichkeit

Würden Hessen Mobil und die Stadt Eschwege nicht handeln, dann steige die Gefahr eines künftigen Verkehrsnotstandes, erklärt Georg Mai von der Fachabteilung Bau bei Hessen Mobil. „Denn verschlimmert sich die Situation bis in den Winter weiter, dann könnte aufgrund der jahreszeitlich bedingten Umstände nicht saniert werden und der gesamte Kreuzungsbereich wäre womöglich für Monate nicht befahrbar.“ Ein solches Szenario müsse verhindert werden.

Der Zeitpunkt

Die großflächige Sanierung beginnt innerhalb der verkehrsärmeren Ferienzeit. Damit die Bauzeit aber insgesamt so gering wie möglich ausfällt, werden die Fräsarbeiten der insgesamt drei Bauabschnitte zusammenhängend und ohne Unterbrechung ausgeführt. Es werden unter anderem die Asphaltdeck- und -binderschichten aufgenommen und neu eingebaut, in Schadstellen die Asphalttragschicht neu hergestellt und mitunter auch Borde und Rinnen saniert. „Die Stadt Eschwege saniert in diesem Zusammenhang Teilabschnitte der Stadtstraßen Schützengraben und Kuhtrift“, sagt Jan Störbrauck, technischer Angestellter der Kreisstadt Eschwege.

1. Bauabschnitt. Mittwoch, 16. August, bis voraussichtlich Ende August: Sanierung der gesamten Kreuzung. Aus keiner Richtung ist eine Durchfahrt möglich.

2. Bauabschnitt. Voraussichtlich Ende August bis Anfang September: Niederhoner Straße von den Stadtwerken Eschwege bis zur Bäckerei Gerlach unmittelbar vor dem Kreisel am Bahnhof. Die Bäckerei Gerlach und das Wohngebiet „Am Werrauferpark“ sind erreichbar aus Richtung Innenstadt. . 3. Bauabschnitt. Voraussichtlich Anfang September bis voraussichtlich Mitte September: Sanierung der Straße Kuhtrift/ Thüringer Straße/ Stadtwerke bis etwa auf Höhe des Autoshops G+S.

Die Umleitung

Die Umleitung des öffentlichen Verkehrs erfolgt weiträumig, da der Verkehr nur über klassifizierte Straßen wie Bundes-, Landes- und Kreisstraßen erfolgen kann. „Diese Straßen müssen in der Lage sein, den gesamten Verkehr auch aufzunehmen“, erläutert Nico Beck. Während des ersten Bauabschnitts führt die Umleitung aus Richtung Eschwege über Reichensachsen, das Rondell Hoheneiche über die Bundesstraße 27, Niddawitzhausen und Eltmannshausen auf das Weidenhäuser Kreuz nach Niederhone und von dort gegebenenfalls in die Thüringer Straße.

Im zweiten Bauabschnitt wird neben der Niederhoner Straße (Stadtwerke bis Bäckerei Gerlach) auch die Straße Kuhtrift/ Thüringer Straße weiterhin nicht befahrbar sein; Schützengraben und Niederhoner Straße in Richtung Weidenhäuser Kreuz schon. Für den öffentlichen Nahverkehr und die unmittelbaren Anlieger des Baubereiches werden zeitweise Sonderregelungen getroffen. Beim Bau des dritten Bauabschnittes Kuhtrift/ Thüringer Straße sind alle zuvor gesperrten Fahrbahnen wieder freigegeben. (Emily Hartmann)