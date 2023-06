Energiekonzept: Witzenhausen will Nahwärme-Ausbau prüfen

Von: Konstantin Mennecke

So sah es zur Eröffnung 2013 aus: Bei der Inbetriebnahme des neuen Blockheizkraftwerkes der Stadtwerke Witzenhausen an der Fährgasse erläuterte Nicolas Achten (rechts) die Funktionsweise des Fernwärmenetzes. Archi © Per Schröter

Witzenhausen – Die Grünen haben mit Erfolg einen Aufsetzungsantrag für die Stadtverordnetenversammlung am vergangenen Dienstagabend gestellt – das Parlament hat ihn auch direkt durchgewunken.

Die Fraktion hatte das Witzenhäuser Parlament gebeten, den Magistrat damit zu beauftragen, ein Quartierskonzept für Energie für die Innenstadt zu entwickeln. Das ist einstimmig durchgegangen – allerdings nicht um jeden Preis.

Wie wollen die Kommunen ihre sogenannte Heizinfrastruktur klimaneutral gestalten und entwickeln? Das ist tagesaktuell ein kontrovers diskutiertes Thema in der Ampel auf Bundesebene. In Witzenhausen bringt Bündnis 90/Die Grünen dieses Thema voran. „Eigentlich haben wir das Vorhaben eines Energiekonzeptes mit der Agenda 2030 bereits beschlossen, es aber noch nicht umgesetzt“, sagte Dr. Rita Weber-Wied für die Grünen. Der Antrag sieht vor, einen Anschluss an das Fernwärmenetz innerhalb der kommenden zwei Jahre zu prüfen, Kosten zu erörtern und zu schauen, welche alternative Energieversorgung kurz-, mittel- und langfristig für die Innenstadt geplant ist. Außerdem solle man bisher nicht bedachte Möglichkeiten wie die eines Wasserkraftwerkes prüfen.

Bürgermeister Daniel Herz betonte, dass die Bereitschaft der Stadtwerke, derartige Möglichkeiten zu prüfen, groß sei. Dies sei in der HNA-Berichterstattung (Ausgabe vom Dienstag) deutlich geworden. Laut Herz müsse die Bereitschaft, diese Energiequellen, für die die Stadtwerke finanziell in nicht unerhebliche Vorleistung treten müssen, dann auch gezeigt werden. „Die 50 Meter Fernwärmeleitung über den Marktplatz würden 150 000 bis 200 000 Euro kosten. Wie wollen wir das gegenfinanzieren?“, sagte Herz.

Zu diesem Punkt ergänzte Harald Ludwig (SPD), Vorsitzender des Bau- und Verkehrsausschusses: „Nahwärme ohne eine Anschlusspflicht ist auf Dauer nicht lukrativ. Wir müssen uns aber auch im Klaren darüber sein, was für ein weitreichender Eingriff eine Anschlusspflicht für die Bürger wäre.“ Damit würde man den Bürger zwingen, das zu zahlen, was die Stadt als Preis aufruft, ein ähnlicher Vorgang wie bei der Wasserversorgung.

Lukas Sittel (SPD) betonte, dass es nicht ausreiche, ein Konzept für die Innenstadt von Witzenhausen zu erstellen. „Die aktuelle Krise ist ein Thema, das ganz Witzenhausen betrifft. Wir werden dafür Sorge tragen, dass wir weitere Konzepte für alle Bürger auf den Weg bringen.“

Dass dieser Weg, der eingeschlagen werden soll, nur eine Momentaufnahme sein kann, sagte Stephan Brübach (CDU). „Ich bin davon überzeugt, dass wir auch über hybride Lösungen nachdenken werden müssen. Zu einer Konzepterstellung gehört auch, dass das Ergebnis ein völlig anderes sein kann. Wer meint, völlig sicher sagen zu können, wie in zwei Jahren eine zukunftssichere Heizung aussieht, der sagt nicht die ganze Wahrheit“, so Brübach.

