Herbert Ingrisch ist jeden Feitag mit mobilem Verkaufswagen in den Dörfern unterwegs

Von: Emily Spanel

Ist jeden Freitag mit dem mobilen Verkaufswagen unterwegs: Herbert Ingrisch. Am Mittwoch hat er seinen 70. Geburtstag gefeiert – ans Aufhören aber denkt er keine Sekunde. © Emily Hartmann

Herbert Ingrisch ist unterwegs. Leidenschaftlich gern – und viel. Hunderte Kilometer kommen auf seinen freitäglichen Touren sicher zusammen: Bis zu 15 meist kleinere Ortschaften im Raum Sontra und Ringgau steuert der am vergangenen Mittwoch 70 Jahre alt gewordene Blankenbacher mit einem mobilen Fleischerei-Verkaufswagen Woche für Woche an.

Datterode – Von den Bratwürstchen für den Grill bis zum Aufschnitt für das Sonntagsfrühstück hat er alles an Bord – sogar Kuchen und eine kleine Auswahl an Backwaren können die Kunden bei ihm kaufen. Herbert Ingrisch weiß, wie wertvoll seine Fahrten vor allem für die etwas älteren Menschen sind: Nur allzu oft gibt es in den Dörfern nur wenige oder gar keine Einkaufsmöglichkeiten mehr; die Wege bis zum nächsten Nahversorger sind für so manchen Senior mit großen Mühen verbunden.

Dazu bringt Herbert Ingrisch etwas mit, was nicht zu bezahlen ist: seine Lebensfreude, die Lust an Geselligkeit und die zupackende Art. Eine Kundin beispielsweise wird in Kürze 90 Jahre alt – „da fahre ich schon einmal rückwärts auf den Hof, um ihr das Einkaufen zu erleichtern“, sagt der Blankenbacher. Mobilitätseingeschränkten Senioren die Tüten bis zur Haustür tragen? Keine Frage, für Herbert Ingrisch eine Selbstverständlichkeit.

„Ich bin einfach gern unter Menschen“

„Er ist einfach immer freundlich“, lobt Käthe Zieße aus Heyerode, eine der treuesten Kundinnen. 88 Jahre ist sie alt und froh, dass Herbert Ingrisch den Ort freitags regelmäßig ansteuert. Neben dem Einkauf – viele Worte sind nicht nötig, der Verkäufer hat ihre liebsten Aufschnittsorten im Kopf – gehört ein kleiner Plausch dazu.

„Ich bin einfach gern unter Menschen“, sagt der gelernte Pferdewirt. Gleich nach seinem Renteneintritt hat er deshalb bei Sabine Opfer (Datterode) angeheuert – ganz einfach, weil er diese Arbeit von Herzen so sehr mag. Seit sieben Jahren ist er so im Kreis unterwegs; ist er einmal krank, vertritt ihn seine Kollegin Frau Koch „mit genauso viel Hingabe“, lobt er. Ans Aufhören denkt er noch lange nicht – vor allem nicht, weil er das Betriebsklima des Ringgauer Unternehmens so sehr schätzt. „Chefin“ Sabine Opfer stärke ihm den Rücken, möglicherweise irgendwann einmal „gemeinsam in Rente gehen“ wollen beide.

Vorher aber ist noch eine Menge zu tun, und das nimmt Herbert Ingrisch ernst. Nach gut der Hälfte seiner Tour ordert er telefonisch Nachschub, um die Arbeits- und Fahrtabläufe möglichst reibungslos vonstatten gehen zu lassen. Denn warten soll keiner seiner Kunden auf ihn. Und die danken ihm seinen Einsatz oft auf besondere Weise: mit einigen Eimern frisch gepflückter Äpfel beispielsweise, oder einer Tasse Kaffee.

Bis etwa 17 Uhr am Nachmittag ist Herbert Ingrisch unterwegs; dann ist die Runde absolviert, die Kundschaft glücklich und der Blankenbacher umso mehr. Weiter geht es am kommenden Freitag – denn „weitermachen möchte ich, solange es geht“.