Corona mit neuer Mutation zurück

Von: Kim Hornickel

Impfstraßen, Abstand und Ungewissheit über das neuartige Virus trieben die Menschen noch zum Start des Impfzentrums, im Februar 2021, im Werra-Meißner-Kreis um. Auch zum Schutz gegen kommende Mutationen raten Mediziner zur rechtzeitigen Booster-Impfung, doch angepasste Impfstoffe sind noch nicht auf dem Markt. © Stück, Tobias

Die Zahl der Corona-Infizierten ist längst nicht mehr so brisant wie noch vor einigen Monaten, trotzdem begleitet uns die Endemie weiter. Bereits im Herbst könnte deshalb die neue Variante „Eris“ für steigende Zahlen sorgen.

Werra-Meißner – Eigentlich ist Corona gerade mal nicht das Thema Nummer eins, doch da rollt schon die nächste Variante des SARS-CoV-2 auf Deutschland zu. Eris (EG.5) heißt die Virusvariante, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erst vor wenigen Tagen zur „Variante von Interesse“ (siehe Infokasten) erhob.

Laut der WHO kommt die neue Mutation vor allem in Asien und den USA vor. Doch auch in Deutschland ist Eris auf dem Vormarsch. Die WHO schätzt das Virus – wie bereits bei den Mutationen zuvor – als sehr ansteckend, jedoch nicht gefährlicher ein. Bei einigen Tausend Neuansteckungen pro Woche in ganz Deutschland ist Eris bereits in 40 Prozent der Fälle nachzuweisen, erklärt die WHO.

Die Hausärzte im Werra- Meißner-Kreis versetzt das aber noch nicht in Alarmbereitschaft. Zwar gehen die Mediziner von neuen und erweiterten Empfehlungen des Gesundheitsministeriums in Sachen Corona-Impfung aus, aber die wollen sie erst einmal abwarten. Doktor Klaudia Ress, Sprecherin der Hausärzte im Werra-Meißner-Kreis, leitet selbst eine Praxis in Hessisch Lichtenau und möchte vorerst keine weitere Empfehlung für zusätzliche Corona-Impfungen geben. „Ich halte mich an die Empfehlungen, aber im Moment ist die neue Variante kein Gesprächsthema bei den Medizinern im Kreis.“

Weil die WHO von einer Wirksamkeit der bisherigen Impfstoffe gegen die neue Variante ausgeht, bleibt die aktuelle Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zur Auffrischungsimpfung bestehen: Allen über 18 Jahren wird zu einer Basisimmunität aus drei Antigenkontakten (Impfung oder Infektion, aber mit mindestens zwei Impfstoffdosen) geraten. „Besonders gefährdet sind natürlich Menschen mit chronischen Erkrankungen“, sagt Ress. Ihnen, und Menschen über 60 Jahren, empfiehlt die Stiko weiterhin regelmäßige Auffrischungsimpfungen, im Zwölf-Monats-Rhythmus, am besten im Herbst.

Corona: Neue Variante „Eris“

Medizinerin Ress möchte ein generelles Auffrischen der Corona-Impfungen jedoch derzeit nicht unterstützen: „Viele Leute glauben, dass man jedes Jahr auffrischen muss. Ob man das muss oder nicht, das weiß ich nicht. Ich warte da bundesweite Empfehlungen ab, die gibt es aber bisher nicht.“

Aktuell werde im Werra-Meißner-Kreis aber auch generell kaum noch gegen das Corona-Virus geimpft. „Ich habe mich kürzlich mit Kollegen unterhalten, und im Moment impft keiner von uns mehr.“ Mediziner wie Ress warten jedoch nicht nur auf angepasste Impfregelungen, sondern auch neue Impfstoffe. Die soll es dann auch in Einzeldosen geben, erklärt Ress, damit würden Massenimpfaktionen, wie in der Vergangenheit, vermieden werden. Zuletzt mussten sie immer mindestens sechs Patienten für eine Impfampulle finden, denn die enthielt ganze sechs Impfdosen.

Corona-Massenimpfungen innerhalb weniger Tage gehören der Vergangenheit an. In Zukunft sollen geplante Impfstoffe gegen neue Mutationen in Einzeldosen, statt wie früher in Sechserdosen, verfügbar sein. Darauf warten auch die Hausärzte im Werra-Meißner-Kreis. © tobias stück

Die Arzneimittelhersteller Pfizer und Biontech kündigten schon Ende Juni an, einen neuen Impfstoff, der den Omikron-Varianten besser gewachsen ist, zulassen zu wollen. Derzeit entscheidet die Europäische Arzneimittel-Agentur, ob die Unternehmen ihren Impfstoff wie geplant in der Herbst- und Wintersaison auf den Markt bringen dürfen.

Sollte es neue, verbesserte Impfstoffe geben, rät der Mediziner Doktor Peter Marsch aus Herleshausen zur frühzeitigen Impfung. Der Allgemeinmediziner ist selbst sechsmal geimpft und ist froh über die bisher gute Versorgung mit Impfstoffen in Deutschland. „Wir müssen ja froh sein, dass wir die Impfstoffe haben. Allerdings darf man nicht vergessen, dass sie eben auch nicht alle Menschen vertragen.“ Für 80 bis 90 Prozent der Menschen sei die Impfung aber gut geeignet.

Auch bei den Corona-Selbsttests sieht Marsch für den Herbst keine Probleme. Weil die Tests für zu Hause auch auf die neuen Varianten reagieren sollen, müssen schon gekaufte Tests nicht weggeworfen werden.

Bevor die Hausärzte im Kreis sich aber auf eine mögliche Corona-Welle im Herbst einstellen müssen, kämpfen viele erst einmal weiter gegen die Folgen der bisherigen Virusinfektionen. Denn Long Covid, also Beschwerden, die auch nach mehr als vier Wochen nach Ansteckung mit dem Corona-Virus noch bestehen, ist ein aktuelles Problem für Einzelne. Das berichtet auch Marsch, der gerade eine junge Frau behandelt, die unter Gedächtnisstörungen nach einer Infektion mit dem Corona-Virus leidet. Der Hausarzt versucht die Einschränkungen nun mit Akupunktur zu lindern. (Kim Hornickel)