Erntefest in Bad Sooden-Allendorf: Die Fotos vom Festzug

Von: Konstantin Mennecke

Nicht nur die Sonne strahlte am Sonntag über Bad Sooden-Allendorf. Auch auf und an den Straßen waren nahezu nur heitere Gesichter zu sehen, als sich der Festzug seinen Weg in Richtung Festplatz auf dem Franzrasen bahnte. Den Einheimischen und auswärtigen Besuchern war die Freude darüber anzusehen, dass nach zwei Jahren corona-bedingter Pause das Traditionsfest endlich wieder wie üblich gefeiert werden konnte. Angeführt wurde der fröhlich-bunte Lindwurm von den Erntekranzträgern nebst ihren Ehrendamen, die selbstverständlich die Stadtfarben rot und blau trugen, während sie durch die festlich geschmückten Altstadtstraßen gingen.

