Projekt „Hospiz macht Schule“ besucht Frau-Holle-Schule

Erzählen über das Leben

+ © Eden Sophie Rimbach Wie auf den Bildern dieser beiden Schülerinnen alle Farben Raum einnehmen, gaben die Mitglieder der vier beteiligten Hospizvereine und -gruppen in der Woche auch allen Gefühlen der Kinder Raum. © Eden Sophie Rimbach

Das Projekt „Hospiz macht Schule“ hat diese Woche die Frau-Holle-Schule in Abterode besucht. Die Kinder haben über Themen wie beispielsweise Trauer gelernt.

Abterode – Mit Farbe an den Händen und ganz konzentriert auf das große Blatt vor sich widmeten sich die Viertklässler in Abterode gestern einer Aufgabe, die ihnen ganz leicht zu fallen schien: Sie malten ihre Gefühle. Die Ergebnisse reichen von seitenfüllenden Regenbögen bis hin zu schwarzen Blättern.

Die beiden vierten Klassen der Frau-Holle-Schule in Abterode nehmen an dem Projekt „Hospiz macht Schule“ teil. Eine Woche lang beschäftigen sie sich jeden Tag mit einem anderen Unterthema und stellen ihre Ergebnisse beim heutigen Elternfest vor Familienangehörigen vor. Gestern stand „Vom Traurigseindürfen“ im Fokus. Im Werkraum folgte auf das Malen der Gefühle das Pflanzen von Bohnenranken in selbst verzierte Tontöpfe.

Gestaltung

Bärbel Meyer ist eine von sieben ehrenamtlichen Hospizhelferinnen und -helfern, die das Projekt begleiten. Sie wurden dafür ausgebildet, sind entweder beim Hospizdienst Freunde und Förderer der Diakonie Datterode, der Hospiz- und Demenzbetreuung Bad Sooden-Allendorf, dem Hospizverein Hessisch Lichtenau – Großalmerode oder der Hospizgruppe Witzenhausen – Neu-Eichenberg Mitglied. Neben den vier Gruppen ist die Hospizgruppe Eschwege Ansprechpartner für das Projekt.

Bärbel Meyer erklärt die Bedeutung hinter dem Einpflanzen der Ranken: „Wurzeln brauchen neue Erde, um wachsen zu können.“ Die für die Ranken nötigen Stäbe sollen zeigen, dass es in Ordnung ist, im Leben manchmal eine Stütze zu brauchen und zu nutzen.

Zu jedem der fünf Themenkomplexe wie „Werden und Vergehen“, „Krankheit und Leid“ und „Von Trost und Trösten“ gibt es eine Kiste mit Material. Zu Beginn der Projektwoche wurden die Kinder in fünf Gruppen eingeteilt. Täglich übernimmt eine andere kleinere Aufgaben. Wichtig sei, dass die Helferinnen und Helfer zwar eine Struktur vorgeben, die Ideen, Erfahrungen und Erlebnisse der Kinder jedoch im Vordergrund stehen. „Es ist immer anders“, weiß Bärbel Meyer. Diese beiden Klassen bilden die insgesamt siebte Gruppe im Werra-Meißner-Kreis, die an „Hospiz macht Schule“ teilnimmt – und die dritte an ihrer Schule.

Wirkung

Lehrerin Petra Zuter-Koch erzählt, dass sich Kinder durch „Hospiz macht Schule“ öffnen, man auch als Lehrkraft mehr über sie erfahre und verstehe. Sie hätte das Projekt gern schon früher angeboten. Teilnehmen können Kinder ab Beginn der dritten Klasse. Doch auch zum nahen Schulwechsel auf weiterführende Schulen passe die Projektwoche. „Trauer ist Trauer“, sagt Hospizhelferin Martha Zimmermann mit Blick auf Erlebnisse wie Umzüge oder Schulwechsel.

„Wir erzählen eigentlich über das Leben“, erklärt sie. Davon zeugen Plakate mit Bildern der Kinder und Ehrenamtlichen als Kleinkind und heute. Morgens wird gemeinsam gesungen, wobei alle Namen einfließen und auch die Kinder genannt werden, die an dem Tag fehlen.

Ernste und von Interesse zeugende Fragen stellten die Kinder einer Ärztin und einem Bestatter. „Der Klassenverband ändert sich in dieser Woche“, erlebt Martha Zimmermann bei den Projekten. Jedes Kind habe eine Last zu tragen. Im Laufe der Woche würden sich die Kinder damit beschäftigten und öffnen. Es gebe Raum für alle Gefühle und die Kinder würden einander trösten, wenn bei einem Thema Tränen fließen.

„Damit habe ich echt nicht gerechnet, dass wir was mit Tod kriegen“, schildert eine Zehnjährige ihre Reaktion auf die erste Ankündigung des Projekts. Mitgenommen habe ihre Klassenkameradin: „Dass man eigentlich nicht so richtig Angst haben muss vor dem Tod.“ Ein Junge aus der 4b berichtet, dass er vor allem das Thema „Sterben und Tod“ am Mittwoch spannend fand. Alle drei freuen sich darauf, neben der Mappe mit ihrer Kunst aus der Woche die Bohnenranken mitzunehmen, um sich um sie zu kümmern. Anderen Klassen würden sowohl der Schüler als auch Petra Zuter-Koch das Projekt weiterempfehlen. (Eden Sophie Rimbach)