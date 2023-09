Es fehlen noch Wahlhelfer im Werra-Meißner-Kreis

Von: Marius Gogolla

Der Großteil der Kommunen im Kreis hat die Stellen jedoch besetzt.

Werra-Meißner – Am 8. Oktober ist Landtagswahl in Hessen. Für die Städte und Gemeinden im Werra-Meißner-Kreis bedeutet das, dass Wahlhelferinnen und -helfer eigenverantwortlich besetzt werden müssen.

Ebenso muss ein Wahlvorstand gebildet werden. Mit Blick auf die Kommunen zeigt sich, dass grundsätzlich damit gerechnet wird, dass die notwendigen Stellen besetzt werden können.

„In einzelnen Kommunen fehlen jedoch noch Wahlhelfer“, sagt Finn Thomsen, Sprecher der Kreisversammlung Werra-Meißner. „Meist lässt sich erst in der Wahlwoche sagen, ob genügend Wahlhelfer zur Verfügung stehen.“

Teilweise wird dabei auf Personal der Stadt oder Gemeinde gesetzt. Auch Fraktionen und Ortsvorsteher akquirieren Wahlhelfer oder helfen am Wahltag aus. Der Großteil der Helferinnen und Helfer setzt sich jedoch aus Freiwilligen zusammen.

Die Mitarbeiter der Städte und Gemeinden werden hauptsächlich in den Briefwahlzentren und als Schriftführer eingesetzt.

In Sontra gibt es noch nicht genug Wahlhelfer. „Durch kurzfristige Absagen suchen wir noch nach Freiwilligen“, sagt Sontras Bürgermeister Thomas Eckhardt. Auch in Bad Sooden-Allendorf werde noch auf viele Rückmeldungen gewartet. „Grundsätzlich wird es immer schwieriger, Wahlhelfer zu akquirieren“, so Bürgermeister Frank Hix.

Briefwahl ist eine Alterantive In diesem Jahr sind im Werra-Meißner-Kreis einige Wahlbezirke zusammengelegt worden. Aufgrund der Zusammenlegung gibt es in kleineren Dörfern keine Möglichkeit der Stimmabgabe vor Ort. Daher kann jeder Wahlberechtigte eine Briefwahl durchführen. Wer die Wahl per Brief beantragen möchte, braucht dafür einen Wahlschein, der von der jeweiligen Stadt/Gemeinde zugesandt wird. Die Beantragung ist seit dem 28. August möglich. mag

Um Wahlhelfer zu gewinnen, setzen die Kommunen Herleshausen und Großalmerode neben der Auszahlung des Erfrischungsgeldes laut Landeswahlordnung für Wahlhelfer auf kleine Präsente beziehungsweise Gutscheine. In Hessisch Lichtenau erhalten Wahlhelfer zusätzlich zwei Freikarten für das städtische Hallenbad.

Andere Kommunen setzen auf Aufrufe über Parteien, Vereine und Medien. „Grundsätzlich sind alle Wahlberechtigten zur Übernahme des Ehrenamtes als Wahlhelferin und Wahlhelfer verpflichtet“, sagt Theresa Throm vom Fachbereich Organisation Wahlamt der Stadt Eschwege.

Wenn sich nicht genügend Freiwillige finden, könne die Kommune Wahlhelfer berufen. „Stand jetzt ist aber, dass es genügend Wahlhelfer geben wird“, sagt Finn Thomsen.

(Marius Gogolla)