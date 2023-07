Berkataler Germeindevorstand will Heimatmuseen zusammenlegen

Von: Theresa Lippe

Am Eingang der neuen Räumlichkeiten des Heimatmuseums Berkatal in Frankershausen: Museumsleiter Burkfried Haferung. © Theresa Lippe

Aktuell ist das Berkataler Heimatmuseum an zwei Standorten beheimatet. Geht es nach der Gemeindeverwaltung, soll sich das in absehbarer Zukunft ändern.

Frankershausen – Das Heimatmuseum der Gemeinde Berkatal wurde seit seiner Gründung in den Dachgeschossräumen des Gebäudes der Gemeindeverwaltung an der Berkastraße 54 untergebracht. Das könnte sich nun ändern. Die Gemeindeverwaltung will die Nutzung ihrer Dachgeschossräume nämlich überdenken. Das wurde am Dienstag bei der Gemeindevertretersitzung diskutiert.

Lutz Bergner, Erster Beigeordneter der Gemeinde, stellt klar: „Es ist kein Rausschmiss.“ Die Räume der gesamten Gemeindeverwaltung seien sanierungsbedürftig und bei der Überlegung, wie eine künftige Sanierung aussehen könne, „ist eben aufgefallen, dass ein Standort für unser Heimatmuseum mehr Sinn ergibt als zwei.“

Berkatal: Heimatmuseum soll aus Gemeindeverwaltung ausziehen

Zahlreiche Sonderausstellungen hat es in der Vergangenheit bereits unter dem Dach der Berkastraße 54 gegeben, in denen beispielsweise Exponate über die Arbeit der Landfrauen gezeigt wurden, über die Schule oder auch einfach „Kram mit Charme“, wie eine Ausstellung im Jahr 2017 hieß. Mit viel Liebe zum Detail und jede Menge Zeit wurden die Exponate von Burkfried Haferung, Manfred Heide und ihren Vereinskollegen zusammengetragen und in Schau gesetzt, damit die Besucher ein Stück Berkataler Alltagsgeschichte bestaunen können.

Zu sehen im Himatmuseum: In der kirschenreichen Region durfte die Kirschen-Entsteinmaschine nicht fehlen und half vor allem Bäckern. © Rimbach, Eden Sophie

Irgendwann waren die Räumlichkeiten an der Berkastraße erschöpft. Deshalb wurde das Heimatmuseum erweitert: Auf rund 100 Quadratmetern gibt es seit Mai noch mehr Ausstellungsstücke im Dachgeschoss des Gebäudes des Nahversorgungszentrums Am Wasser 4 in Frankershausen zu sehen. Renoviert wurden die Räume in Eigenleistung des Museumsvereins.

Berkataler Gemeindeverwaltung will Heimatmuseen zusammenlegen

„Wir wollen den Alltag aufheben“, sagt Burkfried Haferung. Er leitet seit 2018 das Berkataler Heimatmuseum, in dem zahlreiche Schätze der Dorfgeschichte ausgestellt sind. Zu eigentlich allen kennt er die Geschichte, die er und seine Kollegen von dem Museumsverein gerne an die Besucher des Museums weitergeben. Es ist ihr Herzensprojekt.

Wer die komplette Ausstellung sehen will, muss aktuell nicht nur die drei steilen Treppen in der Gemeindeverwaltung rauf und wieder runter, sondern auch noch die kaum weniger steile Treppe ins erste Geschoss des Nahversorgungshauses. Barrierefrei ist also weder der eine, noch der andere Standort.

Unter einem Dach: Einer statt zwei Standorte für Heimatmuseum

Geht es nun nach dem Gemeindevorstand, soll die komplette Ausstellung künftig in die neuen Räume umziehen: „Dadurch würde die Attraktivität des neuen Standorts sicherlich steigen“, sagt Bergner. Außerdem gebe es bei dem im Erdgeschoss angesiedelten Tegut-Markt ein Café, was für die Besucher ebenfalls eine Anlaufstelle werden könnte.

Hinzukommend wolle die Gemeindeverwaltung die Nutzung der Räume Am Wasser endgültig klären, da der große Sitzungssaal inklusive Teeküche aktuell nicht zum Heimatmuseum gehören und deren Nutzung bereits von anderen Vereinen und Privatpersonen angefragt worden sei. Dass durch den Umzug mehr Platz in der Verwaltung, etwa für ein eigenes Archiv entstünde, sei ein positiver Nebeneffekt. Bergner: „Das Museum gehört der Gemeinde, letztendlich entscheidet die Verwaltung, wo die Ausstellung gezeigt wird.“ Gemeinsam mit dem Bau- und Planungsausschuss und den Vorsitzenden des Museumsvereins wolle man bis Jahresende eine Lösung finden, die 2024 umgesetzt wird. (Theresa Lippe)

Im Mai wurden die neuen Räumlichkeiten des Heimatmuseums in Berkatal-Frankershausen eröffnet.