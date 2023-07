Nach Corona-Tiefstand wieder mehr Eheschließungen im Werra-Meißner-Kreis

Von: Theresa Lippe

In Hessen wird wieder mehr geheiratet. Das geht aus einer Studie des Landes Hessens hervor. Doch wie oft wird eigentlich im Werra-Meißner-Kreis „Ja“ gesagt?

Werra-Meißner – Laut Studie haben sich im Vorjahr 540 Paare im Werra-Meißner-Kreis das Jawort gegeben und überbieten damit sogar die Vor-Corona-Zeit (527 Eheschließungen im Jahr 2019). In 2021 heirateten lediglich 434 Paare.

Damit liegt der Kreis voll im Trend. So heirateten in ganz Hessen im Vorjahr 28 574 Paare. Das sind rund 7,5 Prozent, also 1985 Personen mehr als im Jahr 2021, in dem aufgrund der Pandemie ein historischer Tiefstand erreicht war. Im Jahr 2022 feierten in der Kreisstadt Eschwege 68 Paare den vermeintlich schönsten Tag ihres Lebens. Im Jahr davor waren es nur 54 Eheschließungen. Und auch in der Gemeinde Wehretal ist der hessenweite Trend erkennbar: So heirateten während der Pandemie in 2021 nur 15 Paare, 2022 wurde 17 Mal im Standesamt „Ja“ gesagt und ewige Treue geschworen. Zum Vergleich: Vor der Pandemie gaben sich in Wehretal 25 Paare das Eheversprechen.

Auch in Witzenhausen wurde im Jahr 2022 wieder mehr geheiratet. 145 Eheschließungen wurden dort vorgenommen, 105 Mal wurde in Witzenhausen im Jahr 2021 geheiratet. Ganz ähnlich wie in Wehretal sieht es auch in Hessisch Lichtenau aus: Vor der Pandemie wurden dort 49 Paare verheiratet, im Jahr 2021 waren es nur noch 42 Eheschließungen. Voriges Jahr konnte auch das Standesamt in Hessisch Lichtenau wieder einen Anstieg verzeichnen. 44 Paare wollen den Rest ihres Lebens miteinander verbringen und haben dies mit einer Eheschließung besiegelt.

Dem hessischen Hochzeitstrend folgt auch die Gemeinde Wanfried. Gleich 36 Paare ließen sich voriges Jahr dort trauen. Vergleichsweise viele Hochzeiten, waren es doch im Jahr 2021 wegen Corona gleich elf Eheschließungen weniger. Nur 25 Eheschließungen fanden in Wanfried im Jahr 2021 statt.

Das beliebteste Hochzeitsdatum in ganz Hessen war am 22. Februar 2022, an diesem Tag gaben sich 677 Paare das Jawort. Dahinter folgten der 22. Juli 2022 mit 499 Eheschließungen und der 9. September mit 432. Die wenigsten Trauungen fanden laut Statistik im Januar statt (662) Vergleichsweise hat die Scheidungsquote abgenommen: Voriges Jahr ließen sich 137 400 Paare wieder scheiden. Laut Statistischem Bundesamt sind das knapp 5400 Paare weniger als 2021. (Theresa Lippe)