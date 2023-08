Eschwege beim Stadtradeln - Aktion ist jetzt beendet

Von: Tobias Stück

Teilen

Bei der Aktion Stadtradeln sollte das Auto im Alltag gegen das Fahrrad getauscht werden. Archi © kim Hornickel

Beim Stadtradeln in Eschwege haben sich 137 Menschen in 16 Teams beteiligt. Am meisten geradelt ist die Stadtverwaltung.

Eschwege – Die Premiere des Stadtradelns ist in Eschwege beendet. Insgesamt wurden mehr als 26 000 Kilometer erradelt. Durch den Verzicht auf das Auto in dieser Zeit wurden so rund vier Tonnen CO2 eingespart. Das geht aus den Statistiken hervor, die die Stadt Eschwege jetzt veröffentlicht hat.

Vom 7. bis 27. Juli hatte die Kreisstadt Eschwege zum ersten Mal an der internationalen Aktion Stadtradeln des Klima-Bündnis’ teilgenommen. Bei dem 21-tägigen Wettbewerb geht es darum, mit Spaß, Teamgeist und Gemeinschaftserlebnissen möglichst viele Radkilometer beruflich und privat zurückzulegen. Die Kampagne setzt sich für umweltfreundliche Mobilität und aktiven Klimaschutz ein. „Indem wir vermehrt auf das Fahrrad als Fortbewegungsmittel setzen, leisten wir nicht nur einen Beitrag zur Reduzierung von CO2-Emissionen, sondern fördern auch die eigene Gesundheit und tragen zur Verbesserung der Lebensqualität in unserer Stadt bei“, sagt die Sprecherin der Kreisstadt, Scarlett Grebestein.

Bei der Premiere haben in Eschwege 16 Teams teilgenommen. 137 Menschen sind mit dem Rad zur Arbeit gefahren oder haben bei privaten Erledigungen das Auto gegen das Fahrrad getauscht.

Am meisten Kilometer sind nach dem Ende der Aktion durch das Team der Stadtverwaltung zusammengekommen. Sie haben 3803 Kilometer erradelt. Die zweitmeisten Kilometer kamen von einem offenen Team. Sie kommen auf 3401 Kilometer, haben nach dem Ende des Wettbewerbs aber Kilometer manuell nachgetragen. Auf Platz drei und vier folgen die Teams von Velo Mangold und der Werra-Rundschau mit 3352 bzw. 3199 Kilometern. Velo Mangold ist mit 305 auch die meisten Kilometer pro Kopf gefahren. Es folgen die WR mit 291 Kilometern und die Stadtwerke mit 268 Kilometern. Die meisten aktiven Radler stellte die Humboldt-Schule. (Tobias Stück)