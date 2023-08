Blinder Mann in Eschwege angefahren und beschimpft

Von: Kim Hornickel

Teilen

Die Polizei in Eschwege ermittelt gegen einen besonders rücksichtslosen Radfahrer. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

In Eschwege ist es mitten am Tag zu einem Zusammenstoß zwischen einem blinden Mann und einem Radfahrer gekommen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Eschwege – Ein Radfahrer ist in Eschwege erst gegen den Stock eines blinden Mannes gefahren und dann ausfällig geworden. Wie die Polizei in Eschwege erklärte, war es am Montag, gegen 16.50 Uhr, zu dem Zwischenfall gekommen. Dabei war ein 71-jähriger Eschweger mit seinem Blindenstock auf dem Bürgersteig „Am Marktplatz“ unterwegs gewesen. Er sicherte sich mit dem Stock durch Schwenkbewegungen ab. Nach Auskunft eines Zeugen kam dann ein Radfahrer aus Richtung Rathaus angefahren, der gegen den Blindenstock fuhr. Statt sich zu entschuldigen, beleidigte der Radfahrer den Mann und fuhr weiter. Der Blindenstock wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt, der 71-Jährige blieb unverletzt. (kh)

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05651/9250 entgegen.