Wenn Mama eine Pause braucht: Diakonie hilft Müttern und Familien in Not

Von: Kim Hornickel

Teilen

Anna Kowschyrin berät in Eschwege Familien und pflegende Angehörige in Sachen Kuranträge des Müttergenesungswerkes. © Kim Hornickel

Wer sich um andere kümmert, egal ob es Kinder, kranke oder alte Menschen sind, kommt schnell an seine Grenze und braucht selbst Hilfe - in Eschwege berät die Diakonie in solchen Fällen.

Eschwege – Erschöpfte Mütter, müde Väter, Menschen die Angehörige pflegen und sich ausgebrannt fühlen – sie alle könnten sich nach einer Kur besser fühlen und suchen deshalb Rat bei Anna Kowschyrin. Die 32-Jährige arbeitet in der Beratungsstelle für Frauen- und Familiengesundheit und Müttergenesung des Diakonischen Werk Werra-Meißner. Wer Hilfe bei einem Kurantrag braucht, oder erst einmal nur erzählen möchte, was ihn belastet, kann sich in der Niederhoner Straße 6 in Eschwege kostenlos beraten lassen.

Anna Kowschyrin hört zu, schreibt mit und vermittelt Mütter, Väter und Pflegende dann an konkrete Hilfangebote weiter. Ein Problem vieler Betroffener: Ihnen fehlt der Ausgleich zum stressigen Alltag und die Selbstfürsorge, sagt die Beraterin. „Viele Menschen, die zu uns kommen, kümmern sich um andere, sind erschöpft und wissen gar nicht mehr, welche Interessen sie selbst haben“, sagt Kowschyrin. Wer sich aber keine Auszeit nimmt, fühle sich schnell ausgebrannt. Besonders Frauen würden darunter leiden und wüssten alleine nicht weiter.

104 Menschen haben sich in Eschwege im Jahr 2021 beraten lassen. Ein Großteil seien alleinerziehende Frauen, sagt Kowschyrin. Nur neun Prozent der Betroffenen sind Männer. Wie viele Beratungen sie in diesem Jahr angeboten hat, kann die Diakonie-Mitarbeiterin noch nicht abschätzen, immerhin nehme das Beratungsangebot nach der Pandemie gerade erst wieder Fahrt auf.

Was übernimmt die Beratungsstelle der Diakonie?

Auch in der Beratungsstelle selbst war in den vergangenen Monaten einiges los: Die Mitarbeiterinnen wechselten, die ehemals getrennten Standorte in Witzenhausen und Eschwege wurden zusammengelegt. Nach den Sommerferien erwartet Kowschyrin aber wieder mehr Anfragen. Schon jetzt will die 32-jährige Wanfriederin aber noch mehr auf das Thema Mütter und Familiengesundheit aufmerksam machen – und überhaupt erstmal erklären, wofür die Beratungsstelle zuständig ist, denn das sei vielen Anrufern nicht klar.

Dafür muss Anna Kowschyrin ein wenig ausholen und tippt auf ein Plakat, das hinter ihr an der Tür hängt. „Am 31. Januar 1950 hat Elly Heuss-Knapp, die Frau von Bundespräsident Theodor Heuss, das Müttergenesungswerk gegründet“, erklärt sie. Kurz gesagt: Am Anfang sollten vor allem Mütter, deren Kinder eine Behinderung haben, oder Ehefrauen suchtkranker Männer sowie Kriegswitwen eine Kur bekommen. Später werden auch Mutter-Kind-Kuren angeboten, die Krankenkassen übernehmen in den 80er Jahren einen Großteil der Kosten, 1995 werden die Beratungsstellen des Müttergenesungswerkes in Eschwege und Witzenhausen eröffnet, seit den 2000er Jahren dürfen auch Väter hier eine Kur beantragen. Im Jahr 2021 übernimmt das Hessisches Ministerium für Soziales und Integration die Beratungskosten.

In diesem Jahr feiert das Werk sein 70-jähriges Jubiläum und sammelt weiterhin Spenden, um arme Menschen bei der Kurfinanzierung zu unterstützen.

Brechen auch mal in Tränen aus: Hilfesuchende haben ganz unterschiedliche Probleme

Heute sitzt Kowschyrin, die selbst Mutter ist, mit Müttern aller Altersklassen und sozialer Schichten an dem kleinen weißen Tisch in ihrem Büro und hilft bei Kuranträgen oder leitet die Menschen, besonders bei Familien-Problemen, unter anderem an die Sozial- und Lebensberatung der Kirche weiter. Die sitzt immerhin gleich nebenan.

Und wie schafft es Kowschyrin, dass sich die Menschen ihr anvertrauen? „Die Leute, die hierher kommen, sind sehr offen, da muss ich niemanden knacken“, sagt sie. Häufig seien diese Gespräche sehr emotional, die Betroffenen brechen auch mal in Tränen aus. „Dafür fühlen sich einige noch schuldig,“ sagt Kowschyrin. Dabei sei sie froh, wenn die Betroffenen erkennen, was sie unglücklich macht. „Nur dann kann man auch etwas ändern.“

Doch auch nach der Erkenntnis bleiben noch einige Hürden bis zur Kur, denn die Wartezeiten liegen derzeit bei bis zu einem Jahr und einige Anträge werden ganz abgelehnt. „Dann helfen wir, einen Widerspruch einzureichen“, sagt Kowschyrin pragmatisch. (Kim Hornickel)