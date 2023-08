Ein Wissenschaftler, der sich auch Zeit für Kühe nimmt

Von: Kim Hornickel

Matthias Heintz hat einen Holztisch in seinem Büro, in dem die vielen bunten Klötzchen verstaut sind, mit denen der Diakonie-Berater Familiengefüge nachstellt. © Kim Hornickel

Matthias Heintz ist Erziehungs-Wissenschaftler und Diakonie-Lebensberater in Eschwege. Er nimmt sich Zeit für schwere Schicksale, kämpft für Kinderrechte und ist ein Tierfreund.

Eschwege – Die Doppeltür zum Büro von Matthias Heintz ist weit offen, nur wenn er Besuch hat, schließt er beide Türen sorgfältig hinter sich und hängt ein „Bitte nicht stören“ Schild daran.

Die Gespräche mit seinen Klienten sollen nicht unterbrochen werden, immerhin seien die Probleme der Menschen, die ihn in der Kirchlich Allgemeinen Sozial- und Lebensberatung der Diakonie in Eschwege aufsuchen, „gewaltig“, sagt Heintz und spielt damit schon auf eines der Probleme an: Gewalt in Familien. Aber auch Trauer, Hilflosigkeit oder Streit in der Partnerschaft bringen die Menschen mit in die kostenlose Beratung.

Wenn sie dann im Kreis der türkisen Sessel Platz nehmen, die rund um einen kleinen Holztisch stehen, schlägt Heintz die Beine übereinander, lehnt sich entspannt auf eine Armlehne und lächelt sanft. Während sich unterhält, wechselt er immer wieder von der einen auf die andere Stuhlseite. Die gelassene Haltung ist kalkuliert: „Damit zeige ich meinem Gegenüber: Ich renne nicht weg und vermittle Gelassenheit.“ Die Botschaft: „Obwohl du schlimme Probleme hast, bleiben wir zusammen gelassen“, erklärt Heintz. Die Sorgen will er nicht kleinreden, seinen Besuchern dafür die Anspannung nehmen.

Erst geht es um Autos, dann um Depressionen und schwere Schicksalsschläge

Damit sich sein Gegenüber wohlfühlt, redet Heintz jedoch nicht gleich drauflos. „Besonders Männer brauchen eine Zeit, bis sie feststellen: Dem kann ich vertrauen, der nimmt mich ernst. Da plaudern wir eben auch mal drei Termine lang über Autos – und das ist wirklich nicht so mein Thema, da kenne ich mich nicht aus“, sagt Heintz und lächelt.

Der studierte Erziehungswissenschaftler nimmt sich selbst nicht zu ernst und muss schmunzeln, wenn er sich dabei ertappt, dann graben sich viele Lachfältchen in sein Gesicht, rund um die Augen.

Obwohl er beinahe jeden Tag mit schweren Schicksalen und psychisch kranken Menschen zu tun hat, ist Heintz fast schon euphorisch, wenn er über seinen Beruf spricht. „Es macht so viel Spaß, weil jeder Mensch wie ein Buch ist und dieses Buch wird mir geöffnet, das beeindruckt mich sehr. Und dafür werde ich dann auch noch bezahlt“, sagt Heintz bewegt.

Heintz spricht 2016 vor einem Ausschuss des Deutschen Bundestages

Seine Begeisterung und sein Einsatz für alle Menschen und deren Bedürfnisse – aber vor allem für die von Kindern – treiben Heintz schon sein halbes Leben um. 2011 gründet er schließlich das bundesweit agierende „Bündnis Kinder- und Jugendhilfe“.

Mit Demos und Petitionen gingen die Aktivisten gegen das damals geplante Jugendhilfe-Gesetz vor. Auch heute steht Heintz zu der Entscheidung: „Das Gesetz hatte in erster Linie wirtschaftliche Interessen über die der Kinder gestellt.“ 2016 stehen er und seine Mitstreiter sogar vor dem Kinderausschuss des Bundestages und plädieren für ein neues Gesetz. Der Erfolg kam, das Gesetz wurde geändert, Heintz sagt heute: „Die neue Variante war inklusiver und besser.“ Sein Engagement kostete den Göttinger aber viel Kraft: „Hätte ich vorher gewusst, was auf uns zukommt, hätte ich es nicht gemacht“, sagt er heute. 2016 steigt er dann aus dem Bündnis aus.

Wissenschaft und Nazi-Vergangenheit

Die Politik beschäftigt Heintz aber auch weiterhin, auf eine Partei will er sich nicht festlegen, informiert ist er trotzdem und will, „dass der Einzelne gestärkt wird“, sagt der Erziehungswissenschaftler nachdenklich.

Wenn der 59-Jährige von seiner Arbeit und der Politik erzählt, lässt er den Blick gedankenversunken über Wände, Boden und den Tisch wandern. Wer sich länger mit Heintz unterhält, merkt, dass er mühelos philosophische und erziehungswissenschaftliche Konzepte, Episoden aus der deutschen Geschichte oder die Rechtslage in Deutschland in seinen Erklärungen verweben kann. Heintz ist Wissenschaftler durch und durch, der Diakonie-Berater ist neben seinem Job in Eschwege auch Lehrbeauftragter für Kindheitswissenschaften an der Universität Magdeburg-Stendal.

Zuhause in Göttingen liest Heintz, wenn er denn mal ein paar Stunden Zeit hat. Und ist beeindruckt von Janusz Korczak, jenem jüdischen Pädagogen, der Kinderrechte schon während der Nazizeit verbreitete und mit seinen Schülern ins Gas ging.

Kurzer Kuh-Plausch: Ohne Stopp kommt Heintz an keiner Weide vorbei

Sonntags geht Heintz in die Kirche, auch „wenn mich immer mal die Müdigkeit plagt und ich mir wünsche, der Gottesdienst wäre etwas später“, sagt er. Der 59-Jährige liebt „die Konstanz“ in seinem Leben, erklärt er. Seit 20 Jahren arbeitet er an der Uni Magdeburg, seit 30 Jahren ist er bei der Diakonie. Nebenbei führt er mit seiner Frau eine private Lebensberatung, zuhause in Gleichen bei Göttingen und hilft ehrenamtlich im heimischen Kulturverein mit.

Nur die Freizeit kommt bei Heintz zu kurz. Fürs Spazieren oder den Kurztrip ans Meer nach Schleswig-Holstein hat er wenig Zeit – und Fahrradfahren muss er ab sofort auch allein. Denn; Sein Schwiegervater will nicht mehr mitfahren. „Weil ich bei jeder Kuh anhalte, das macht ihn wahnsinnig. Aber ich rede einfach gerne mit Tieren und eben auch Kühen“, sagt Heintz unbeschwert und da sind sie wieder, die tiefen Lachfältchen um seine Augen, als er schwungvoll aufsteht und seine Tür schon einmal für den nächsten Besucher weit öffnet. (Kim Hornickel)