Vermisst! Wo ist Christian N. aus Eschwege? Polizei sucht mit Großaufgebot

Vermisst in Hessen: Christian N. aus Eschwege wird nach einem Streit vermisst.

Vermisst in Hessen: Christian N. aus Eschwege ist nach einem Streit verschwunden. Sein Auto wurde verlassen gefunden - doch von ihm fehlt weiterhin jede Spur.

Vermisst in Hessen.

Von Christian N. aus Eschwege in Nordhessen fehlt seit Montag (27.01.2020) jede Spur.

in fehlt seit Montag (27.01.2020) jede Spur. Der 39-Jährige ist nach einem Streit verschwunden.

Das Fahrzeug des Vermissten wurde verlassen auf dem Parkplatz "Hoher Meißner" gefunden.

wurde verlassen auf dem Parkplatz "Hoher Meißner" gefunden. Eine großangelegte Suchaktion nach dem 39-Jährigen läuft - bisher ohne Erfolg.

Wo ist Christian N.? Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach dem Vermissten

Update, 31.01.2020, 11.31 Uhr: Die Polizei Werra-Meißner hat das Gebiet auf dem "Hohen Meißner" am Donnerstag (30.01.2020) nach Christian N. abgesucht. Die Hessische Bereitschaftspolizei und ein Polizeihubschrauber hatten die Suche unterstützt - ohne Erfolg.

Update, 31.01.2020, 9.55 Uhr: Der vermisste Christian N. aus Eschwege im Werra-Meißner-Kreis ist weiterhin verschwunden. Nachdem am Donnerstag sein Wagen gefunden worden war, fehlt von dem 39-Jährigen weiterhin jede Spur. Die Polizei Werra-Meißner bittet die Bevölkerung um Hinweise auf der Suche nach dem Vermissten.

Update, 30.01.2020, 15.42 Uhr: Nachdem am Mittwochabend (29.01.2020) der Wagen des vermissten Christian N. aus Eschwege in Nordhessen verlassen auf dem Parkplatz "Hoher Meißner" gefunden wurde, wurde noch am Abend eine großangelegte Suche organisiert - ohne Erfolg.

Eschwege: Suche nach dem vermissten Christian N. weiter ohne Erfolg

Auch am heutigen Donnerstag suchte die Polizei weiter nach dem 39-Jährigen: Beamte der hessischen Bereitschaftspolizei und ein Polizeihubschrauber sind im Einsatz auf dem Hohen Meißner bei Eschwege. Doch bisher ebenfalls ohne Erfolg. Daher bittet die Polizei in Eschwege dringend weiter um Hinweise zum Aufenthaltsort des 39-Jährigen aus Eschwege.

Update, 30.01.2020, 9.58 Uhr: Nach dem vermissten Christian N. aus Eschwege wird weiter gesucht. Seit Montag (27.01.2020) fehlt von dem 39-Jährigen jede Spur. Die Polizei hatte eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet und dabei den auffälligen Wagen des 39-Jährigen in den Vordergrund gerückt. Der wurde am Mittwochabend (29.01.2020) gefunden.

Vermisst in Eschwege: Wagen des vermissten Christian N. verlassen auf dem Hohen Meißner gefunden

Beamte der Polizeistation im nordhessischen Eschwege fanden den Wagen des Vermissten gegen 20.15 Uhr verlassen auf dem Parkplatz "Hoher Meißner" vor.

Im Fahrzeug fanden sich keine Hinweise auf den Verbleib des Vermissten. Noch am späten Abend wurde daher der unmittelbare Bereich um das aufgefundene Fahrzeug durch Beamte der hessischen Polizei abgesucht.

Vermisst in Eschwege: Suche nach vermissten auf dem Hohen Meißner bis in die Nacht

Gegen 22 Uhr erfolgte dann eine intensive Suche auf dem Hohen Meißner bei Eschwege mit Unterstützung des DRK aus Hessisch Lichtenau und aus Großalmerode sowie fünf Flächensuchhunden der Rettungshundestaffel Werra-Meißner. Auch ein Mantrailer-Hund (BRH Staffel Hessen Ost) wurde eingesetzt, um den Mann suchen, der in Hessen vermisst wird.

Gegen 1.30 Uhr wurde die Suche ergebnislos abgebrochen. Der Wagen des vermissten Christian N. wurde sichergestellt und zur Polizeidirektion nach Eschwege gebracht. Die Suche wird am heutigen Donnerstag (30.01.2020).

Vermisst - Nach einem Streit fehlt von Christian N. aus Eschwege jede Spur

Eschwege - Die Polizei Werra-Meißner sucht seit Montag (27.01.2020) nach dem 39-jährigen Christian N. aus Eschwege in Nordhessen.

Er wird seit den frühen Morgenstunden vermisst. Der Mann ist laut Polizei Nordhessen nach einem Streit an der Kasseler Straße in Wehretal-Oetmannshausen mit seinem Pkw verschwunden.

Der Vermisste Christian N. aus Eschwege in Nordhessen fährt wohl ein auffälliges Auto

Bei dem auffälligen Fahrzeug mit einem orangen Kühlergrill und einem großen gelben Aufkleber auf der Heckscheibe handele es sich um einen älteren grünen VW Passat Kombi.

Vermisst in Hessen: Mann ist mit einem auffälligen Auto weg

Das Kennzeichen laute: ESW-CN 23. Christian N. sei psychisch labil. Deswegen sei er dringend auf ärztliche Hilfe angewiesen.

Der Vermisste aus Eschwege bei Nordhessen wird von der Polizei wie folgt beschrieben:

bekleidet mit einer dunklen Jacke, einer Strickmütze und einer Jeans.

er ist 1,90 Meter groß

schlanke Gestalt

kurzes dunkelblondes Haar

Christian N. trägt gelegentlich eine Brille und einen Drei-Tage-Bart

Die Polizei Werra-Meißner bittet um Hinweise. Wer den Vermissten gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, soll sich bitte melden unter der Telefonnummer 0 56 51/92 50. Zeugen können sich auch bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Auch Seraphine D. wird seit Montag (27.01.2020) vermisst

Auch seit Montag (27.01.2020) wird die 12-jährige Seraphine D. aus Kassel vermisst. Das Besondere: Von dem jungen Mädchen fehlt nicht zum ersten Mal jede Spur. Sie war bereits vor Weihnachten schon einmal verschwunden.

Auch Amr E. aus Kassel verschwand im Januar nicht zum ersten Mal. Er flüchtete aus einer Psychiatrie in Kassel. Der Vermisste sorgte bundesweit für Schlagzeilen.

Vor wenigen Tagen war auch Elmira M. aus Kassel verschwunden. Die 36-Jährige wurde nach einem Streit nicht mehr gesehen. Ihre Angehörigen waren sehr besorgt. Doch die Suche ist mittlerweile beendet.

