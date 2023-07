Fahrer schläft in Unfallauto ein

Von: Kim Hornickel

Bei Eschwege ist es zu einem ungewöhnlichen Alleinunfall gekommen. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Nach einem Alleinunfall bei Eschwege wird ein Unfallverursacher von den Polizeibeamten schlafend in seinem Auto entdeckt.

Weißenborn/Eschwege - Wie die Polizei in Eschwege mitteilte, ist es am Samstag (22.07) gegen 1 Uhr nachts zu einem kuriosen Unfall auf der Landesstraße zwischen Oberdünzebach und Weißenborn gekommen. Auf den Unfall aufmerksam gemacht hatten die Beamten andere Fahrer, die an der Unfallstelle vorbeikamen. Zuvor war ein 29-Jähriger mit seinem Pkw in die Leitplanke gefahren. Als die Polizisten an der Unfallstelle eintrafen, bemerkten sie außerdem, dass der Fahrer noch immer in seinem Unfallwagen saß und inzwischen schlief.

Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann betrunken war. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Wie hoch der Schaden an Leitplanke und Auto ist, ist bisher nicht bekannt. (Kim Hornickel)