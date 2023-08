Madeline Juno im Interview: Im Backstage ist ihr größter Schatz

Von: Kim Hornickel

Teilen

Madeline Juno ist Sängerin und hat auch das Titellied „Error“ für den Film „Fack ju Göhte“ geschrieben. Am Freitag kommt die 27-Jährige auf die Open-Flair-Bühne. © CINEONE

Madeline Juno (Madeline Obrigewitsch) ist nicht nur Sängerin, sie schreibt ihre Lieder auch für sich selbst und andere Künstler. Die 27-Jährige macht Popmusik mit Tiefgang. In ihren Liedern geht es unter anderem um Liebe, Gefühlschaos und Einsamkeit. Die Sängerin ist seit Jahren in der deutschen Popkultur zuhause und hat bereits bekannte Lieder wie den Soundtrack „Error“ zur Kinokomödie „Fack Ju Göhte“ geschrieben. Am Freitag ist sie auch auf der Open Flair-Bühne zu sehen.

Sag mal Madeline, bist du jetzt, kurz vor deinem Auftritt beim Open Flair, schon im Tourstress oder noch tiefenentspannt?

Ich bin ehrlich gesagt tiefenentspannt, ich habe vor drei Tagen mein neues Album „Nur zu Besuch“ herausgebracht und jetzt habe ich endlich mal wieder, seit keine Ahnung wie vielen Monaten, Zeit und bin dann zuhause in Berlin. Ich lese und putze viel und male dann.

Bist du bei Büchern eher Fraktion Horror oder Romanze?

Ich bin ein riesen Fan von Horror. Im Moment lese ich aber gerade etwas ganz anderes, „Little Woman“ (US-amerikanisches Historiendrama). Ich habe das schon als Teenie gelesen.

Holst du dir die Inspiration für deine Lieder auch mal aus Büchern?

Doch, definitiv. Also mal ein fremder Wortlaut, oder wie ein Ort beschrieben wird, oder wie eine Konversation im Buch verläuft. Das nimmt man schon rein in einen Song.

Hat dich mal ein Buch konkret für ein Lied inspiriert?

Also, ich schreibe ja auch Lieder für ganz viele andere Künstler. Ich arbeite gerade mit einer Künstlerin namens Becks (Rebecca Thomalla), mit der schreibe ich gerade eine aktuelle Single, die heißt „June“, die ist ein bisschen von dem Film „500 days of summer“ (Liebesfilm) inspiriert. Mit Becks arbeite ich schon seit zwei Jahren ganz eng zusammen. Mit meiner Freundin Wilhelmine (Wilhelmine Schneider) arbeite ich auch sehr gern zusammen, allgemein gern mit Frauen zusammen, weil man da sehr viel Erfahrung teilt und nachempfinden kann.

Auf der Open Flair-Bühne singst du aber erst einmal allein, warst du denn schon einmal im Werra-Meißner-Kreis?

Ich war noch nie beim Open Flair oder in Eschwege. Aber mein Gitarrist, Matthias Heising, kommt aus Eschwege, das ist ein Heimspiel für ihn. Ich habe aber schon mal geschaut, wo Eschwege liegt und bei euch ist es ja so ein bisschen hügelig, erinnert mich an das Saarland. Da habe ich auch schon oft gespielt und da ist es auch so schon verwaldet.

Hast du nach deinem Konzert in Eschwege Zeit, dir die Stadt anzuschauen?

Wir reisen einen Tag vor dem Konzert an. Aber schon nach dem Konzert wieder ab. Vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit, etwas essen zu gehen oder durch die Stadt zu schlendern.

Und auf deinem Konzert, was erwartet uns da?

Wir werden auf jeden Fall alle drei neuen Lieder (Lovesong, „Ich sterbe zuerst“, „Murphy´s Law“) aus dem neuen Album spielen. Einfach alle Lieder, die Spaß machen, auf die man tanzen und singen kann, zu denen man klatschen kann. Die ganzen Brecher.

Hast du selbst auch Lieblingssongs unter deinen Liedern, bei denen du es kaum erwarten kannst?

Ja total. Wir haben ein Medley gebastelt, in das wir so sechs Songs in sechs bis sieben Minuten gequetscht haben. Von jedem Song den Chorus, das macht immer super viel Spaß. Und ich freue mich einfach auf die Live-Version von den neuen Songs. Zum Beispiel „Murphy’s Law“, das ist so ein schöner Moment und da freue ich mich so drauf. Und bei diesem Song ist das noch einmal ganz anders als bei anderen Songs.

Welche Evergreens spielst du immer wieder gerne?

Ja, zum Beispiel der Song Waldbrand, den habe ich mit 16 geschrieben und den haben wir jetzt in eine Sommervariante gepackt, den spielen wir immer wieder. Das ist einer meiner erfolgreichsten Songs.

Du machst ja ganz viele melancholische Lieder, kommen die auf einer so großen Bühne mit so vielen Zuschauern überhaupt richtig rüber?

Also, man muss schon unterscheiden zwischen Festival und eigener Show. Bei so einem Festival kommen ja, wenn es gut läuft, ganz viele Leute. Da muss man auch einsehen, dass da Leute dabei sind, die dich gar nicht kennen oder deine Musik. Und die Zuschauer kommen ja, weil sie Spaß haben wollen. Für manche bedeutet Spaß aber auch innehalten und emotional zu werden. Aber wir sagen schon, bei Festivals spielen wir Lieder, die nach vorne gehen, lustig sind. Ich spiele dann vielleicht eine Ballade, aber nicht die ganze Zeit.

Bei so viel Festival-Erfahrung, weißt du, wie viele Konzerte du schon gegeben hast?

Gute Frage, ich würde mal schätzen vielleicht 200-250. Ich mache das ja schon seit neun Jahren, seit ich 18 bin.

Hast du trotzdem noch Lampenfieber?

Ja, total. Mir ist da immer kotzübel. Es ist mal besser und mal schlechter, aber ich habe da immer das Gefühl, ich übergebe mich vor Freude. Da steckt man ja nicht drin, wie der Körper reagiert. Und meiner ist sehr psychosomatisch veranlagt. Mir wird dann kalt und ich zittere.

Hast du einen Glücksbringer dabei, damit bei deinen Touren alles gut geht?

Ich habe meinen Hund dabei. Eine Australian Shepherd-Hündin, die Phoebe heißt und blaue Augen hat. Das ist jetzt unser Tour-Hund und die Kleine versprüht natürlich Liebe und Freude. Und wenn die ein Glücksbringer sein darf, dann ist sie mein Glücksbringer. Sie schläft immer im gut isolierten Backstage-Bereich auf ihrer Decke, da ist es dann auch nicht so laut. Beim Aufbau muss sie aber erst mal mit den Technikern flirten. (Kim Hornickel)

Madeline Juno Madeline Juno (Madeline Obrigewitsch) ist 27 Jahre alt und kommt aus Offenburg im Westen von Baden-Württemberg. Heute lebt die Sängerin und Songschreiberin in Berlin. Im Musikgeschäft ist Madeline schon mit 18 Jahren. Durch ihre Eltern, ihre Mutter ist Pianistin und ihr Vater Schlagzeuger, kommt sie schon früh mit der Musik in Berührung. Mit 13 nimmt sie ihre ersten Lieder auf, die sie im Netz veröffentlicht und daraufhin von Produzenten entdeckt wird. Schon 2013 tritt Madeline im Vorprogramm des deutschen Liedermachers Philipp Poisel auf. kh