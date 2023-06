1.000 Euro Schaden durch Auffahrunfall in Eschwege

Beim Unfall entstanden Schäden an beiden Fahrzeugen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Ein Kleintransporter ist in Eschwege auf ein Auto aufgefahren, das an einer Kreuzung halten musste. Der Unfall ereignete sich am Sonntag (4. Juni).

Eschwege – Ein Kleintransporter ist am Sonntagabend (4. Juni) in Eschwege auf ein Auto aufgefahren. Wie die Polizei mitteilt, musste ein 28-jähriger Eschweger mit seinem Auto an der Kreuzung zwischen Goldbachstraße, Wolfsgraben und Luisenstraße anhalten, was der 48-jährige Fahrer eines Kleintransporters zu spät bemerkte. Dadurch kam es am Sonntagabend gegen 18:40 Uhr zum Unfall. Die beiden Eschweger waren zuvor von der Straße An den Anlagen aus in Richtung Langenhainer Weg unterwegs gewesen. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. (esr)